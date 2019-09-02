黎巴嫩真主黨向以色列射飛彈　以軍還擊

黎巴嫩武裝組織真主黨9月1日向以色列北部發射飛彈，聱稱擊毀一輛以軍坦克及造成傷亡。以色列軍方回應確認有數枚導彈攻擊基地和軍車，並隨即向黎巴嫩南部發炮。

以色列軍方在聲明指，一些反坦克飛彈由黎巴嫩射向一座以色列國防軍（Israel Defense Forces）基地和軍事車輛。數次攻擊已獲得證實。

以軍隨後向開火源頭及黎巴嫩南部的目標還擊，並呼籲居於黎巴嫩邊境附近4公里的國民留在家中。真主黨則指，以軍向黎巴嫩南部發射逾40枚火箭。

被指資助真主黨的伊朗對事件表態，國營伊朗伊斯蘭共和通訊社（IRNA）引述資深國安官員沙姆哈尼（Ali Shamkhani）表示，真主黨對以色列的「懲罰」是一種對等的反抗措施。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則表示，已準備好應對任何與真主黨的衝突。

黎巴嫩總理哈里里（Saad Hariri）就雙方交火致電美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及法國高級外交官。美國國務院拒絕評論對話內容，強調關注當地邊境的緊張局勢，但重申美國全力支持以色列的自衛權利。

以色列無人機8月25日墜落在黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，導致真主黨的媒體辦公室嚴重損毀。哈里里表示，這等於是公然攻擊該國主權以及企圖引起地區緊張局勢。