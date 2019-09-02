印媒披露習近平莫迪第二次非正式會晤時間地點

中印領導人2018年在中國舉行了首次非正式會晤，印度媒體披露，兩國領導人將於2019年10月在印度舉行第二次非正式會晤。

《印度教徒報》9月1日報道稱，知情的消息人士透露，印度總理莫迪（Narendra Modi）將於10月11日至13日在印度歷史性的濱海城市馬瑪拉普蘭（Mamallapuram）招待中國國家主席習近平。

報道稱，這是莫迪和習近平的第二次非正式會晤。

報道指出，在會晤期間，除了舉行對話，兩國領導人還有可能會訪問馬瑪拉普蘭的古代遺址，這些遺址被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

報道稱，在莫迪和習近平的首次非正式會晤期間，兩國領導人也訪問了中國湖北省博物館。

馬瑪拉普蘭位於欽奈往南約60公里，是一個面對孟加拉灣的港口城市，約在西元300年～897年，這裏是印度帕那瓦（Pallavas）王朝的港都，以及印度南部最大政治經濟中心，擁有印度教的古蹟文物和寺院遺址，包括阿爾珠那的苦行（Arjuna『s Penance）、五座拉塔（Pancha Rathas）、海岸寺院（Shore Temple）等石雕作品，約完成於西元7世紀。1984年聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

其實，早在印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）8月份訪華時，就有媒體稱他訪問的目的是給中印領導人非正式會晤鋪路。《南華早報》當時報道稱，觀察人士稱，蘇傑生的這次訪問預計將給習近平與莫迪10月12日在印度的非正式會晤鋪路。