約翰遜發最後通牒：若無協脱歐受阻 將尋求舉行大選

圍繞着英國脱歐，英國內部正出現了一場激烈的博弈，英國首相約翰遜稱，若無協議脱歐被阻，他將尋求舉行大選。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）當地時間9月2日日說，如果無協議脱歐計劃被議會一項法案擋下，政府將提出動議在10月14日舉行大選。

英國媒體將約翰遜此舉稱為最後通牒。據悉，英國議會9月3日將結束夏休期復會。為避免英國無協議脱歐，英國執政保守黨一些議員正與反對黨工黨聯手，準備在當天通過法律，迫使政府把脱歐期限推遲至2020年1月31日。

約翰遜在首相府表示，英國與布魯塞爾達成脱歐新協議的可能性正在增加。他呼籲議員支持政府，反對周二（9月3日）的反無協議脱歐動議。

約翰遜說，他不想舉行大選，但是反對派的計劃一旦得逞，政府與歐盟的談判「不可能」取得進展。

約翰遜還強調，任何情況下他都不會要求歐盟進一步推遲英國脱歐。

英國一名高官也表示，如果議員在本週啟動法律步驟阻擋無協議脱歐，政府就會提出提前舉行大選的動議。他指約翰遜有信心獲得議會三分二多數的支持，通過提前舉行大選的動議。

反對黨工黨領袖郝爾彬（Jeremy Bernard Corbyn）已經表示英國「需要大選」，因為這「給人民在兩個截然不同的國家未來方向中進行選擇」。但是有人認為，提前大選是個「陷阱」，約翰遜會因為「郝爾彬執政猛於無協議退歐」而獲勝。

據悉，10月31日是英國脱歐的最後期限，約翰遜承諾會致力團結國家、確保英國在10月31日完成脱歐及改善經濟，並警告保守黨勿再支持延後脱歐期限。

美國總統特朗普（Donlad Trump）也十分支持約翰遜的強硬立場。在郝爾彬威脅對約翰遜發起不信任投票時，特朗普則警告說，約翰遜就是英國人民想要的那個人。