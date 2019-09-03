安倍晉三：9月11日改組內閣及調整自民黨高層人事

日本首相安倍晉三9月3日在黨高層會議上表示，會在9月11日進行內閣改組和自民黨高層人事調整。安倍在會上表示，根據參議院選舉結果，「為不辜負國民的強而有力支持、信任及付託，會更新人事，建構穩定及（善於）挑戰的強力佈局」。會議決定將自民黨高層人事安排完全委託給安倍。

日本首相安倍晉三9月3日在黨高層會議上表示，會在9月11日實施內閣改組和自民黨高層人事調整。（Reuters）

共同社指出，安倍打算讓副首相兼財務相麻生太郎，以及官房長官菅義偉留任；另一方面，他曾暗示將積極起用沒有入閣經驗的新人，預計內閣將被大幅改組。

黨內人事方面，其中一個焦點是自民黨幹事長二階俊博。共同社稱，安倍在高層會議前與二階舉行會談，就人事安排交換意見。黨內對二階高度評價，有觀點認為，他已年屆80，並擔任幹事長逾3年，應升任為自民黨副總裁等職務；惟亦有聲音希望二階續任幹事長。

被視為「後安倍時期」接任人選之一的岸田文雄，安倍或讓他擔任幹事長等要職。共同社指出，政府內有傳聞稱，經濟再生擔當相茂木敏充會擔任外相。自民黨厚生勞動小組組長小泉進次郎，亦被討論是否可能首度入閣。

二階俊博在會後的記者會上表達對安倍的期望，稱「希望（首相）絞盡腦汁，讓黨保持團結，圓滿開展國政營運工作，從而不辜負國民的期待。」

總務會長加藤勝信就指出：「切實推進經濟營運工作是第一位。有必要對養老金、醫療、護理問題給出答案。」