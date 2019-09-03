美媒：聯合國調查伊朗核設備　德黑蘭拒絕合作

《華爾街日報》9月2日引述外交官員報道，伊朗正阻止聯合國調查位於德黑蘭、被指是儲存核設備和放射性物質的設施。

2018年，以色列總理內塔尼亞胡聲稱伊朗秘密儲存核設備和放射性物質。（VCG）

2018年，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）聲稱伊朗於德黑蘭建立設施，秘密儲存核設備和放射性物質。外交官員指，國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）調查有關指控時，伊朗拒絕回答對方提出的重要問題。

報道指，這是自伊朗核協議正式實行以來，德黑蘭首次拒絕與國際原子能機構合作。外交官員表示，伊朗的行為於國際原子能機構內外引起爭議。據指，機構向成員國表明會批評伊朗拒絕合作，但於8月30日發放的報告中，只是含糊地提到有關問題。

外交官亦提到，當地儲存的放射性物質不足以讓伊朗大量收集燃料發展核武器，似乎是多年前遺留下來的放射性物質。惟伊朗秘密儲存放射性物質仍有可能違反核協議。

伊朗9月2日向歐洲發出警告，如果歐洲無法在期限前，保障伊朗經濟免受美國重啟制裁的影響，伊朗將進一步不再履行《伊朗核協議》。德黑蘭曾威脅，若歐洲未提出保障伊朗利益的新條款，將在9月6日採取進一步行動，包括將濃縮鈾濃度提高至20%、或重啟已封存的離心機。