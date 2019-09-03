美媒：法國擬以150億美元　換取伊朗恢復遵守核協議

伊朗高級代表團9月2日抵達巴黎，與法國當局討論如何「搶救」伊朗核協議。《紐約時報》引述伊朗媒體指出，法國打算以150億美元救助伊朗，以換取伊朗恢復遵守核協議。

伊朗9月2日再次向歐洲施壓。（Reuters）

《紐約時報》（New York Times）引述伊朗媒體及一名美國高級官員表示，法國希望提供150億美元信貸額，用於購買伊朗石油，以補償伊朗因美國制裁的損失，這將佔伊朗一年石油出口收入的一半左右。作為回報，伊朗將同意恢復遵守2015年核協議。

法國方面拒絕提供談判任何細節。《紐約時報》指出，歐洲國家似乎支持法國努力「搶救」伊朗核協議。

伊朗9月2日向歐洲發出警告，如果歐洲無法在期限前，保障伊朗經濟免受美國重啟制裁的影響，伊朗將進一步不再履行《伊朗核協議》。

伊朗此前威脅，若歐洲未提出保障伊朗利益的新條款，伊朗將在9月6日採取進一步行動，包括將濃縮鈾濃度提高至20%、或重啟已封存的離心機。

伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）2日表示，伊朗已經制定第三步計劃，將比之前的行動更為強硬。同日，伊朗政府發言人表示，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）8月31日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話後，兩國在達成協議上更進一步。