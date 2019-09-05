颶風多里安逐漸迫近美國　巴哈馬最少20人死於風災

颶風多里安（Dorian）9月4日開始迫近美國南卡羅來納州（South Carolina），當局已經要求民眾加緊戒備。而它早前以五級颶風姿態橫掃加勒比海國家巴哈馬（Bahamas）後，當局指有最少20人喪生。

巴哈馬衛生部長桑玆（Duane Sands）表示，這場風災至今已經導致20人死亡，其中17名死者是來自阿巴科島（Abacos），另外3名大巴哈馬島（Grama Bahama）的人士喪生。桑茲指，隨着救援人員到達災區搜救，估計可能發現更多遇難者。

由傳媒拍攝的空中照片可見，大巴哈馬島和阿巴科島上基本上全部都是頹垣敗瓦，路透社指弗里波特（Freeport）國際機場有多架飛機和大量飛機庫遭受嚴重破壞。總理明尼斯（Hubert Minnis）形容風災令國家陷入史上最大的危機，當地有不少人士自發利用小艇運送救濟物資到各國島嶼。

颶風多里安吹襲巴哈馬大約40小時，為當地帶來巨大破壞，由空中所見，島上的建築物沒有一間完整。（美聯社）

多里安目前已經減弱為二級颶風，其最大持續風速仍達每小時177公里，它以時速約12公里向西北偏北移動，估計當地時間5日接近南及北卡羅來納州。惟美國國家颶風中心（National Hurricane Center）其後表示，多里安再次轉強及升級至三級颶風，並警告多里安對美國東南沿岸仍然構成嚴重威脅。

多里安迫近美國在即，當地一名車主擔心愛車可能被颶風吹走，於是把車停泊在家中廚房。（Jessica Eldridge via AP）

（綜合報道）