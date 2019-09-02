美歐貿易戰迫在眉睫　默克爾拒絕馬克龍對華強硬倡議

雖然法國方面希望德國一起對華強硬，但是由於美歐貿易戰迫在眉睫，德國方面無意對華強硬，反而更加重視對華經貿合作。

綜合媒體9月2日報道，德國總理默克爾（Angela Merkel）將於9月5日至7日訪問中國。默克爾此次將率領大型商業代表團訪華，計劃訪問北京、及武漢的多家企業。

默克爾此次訪華備受關注的一個原因就是美歐貿易戰迫在眉睫，因而她的對華態度也備受關注。

美國大西洋理事會網站8月21日發表題為《德國對華立場變軟？》的文章稱，今年3月，在意大利政府鋪開紅地毯歡迎中國領導人之際，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）邀請德國總理默克爾、歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker），加入中法領導人在愛麗捨宮的會晤。法國此舉想傳遞的信息是：為確保對華歐洲統一戰線，法國準備犧牲自身利益。如今快半年過去了，法國仍在等待默克爾採取類似行動回報。但相反，默克爾即將率領一支由德企老總組成的大型代表團前往北京。知情人士稱，在當前特朗普（Donald Trump）貿易戰的風險越來越大之際，此行的一大目標就是確保德國與中國的商貿關係一如既往。

消息人士說，默克爾辦公室拒絕了允許非德國公司（包括法國企業）加入訪華代表團的提議。隨着訪問臨近，有人擔心，害怕經濟突然減速的默克爾政府，或許將朝着相反方向行動，軟化對華立場，以避免更多經濟損害，並防範不可靠的特朗普治下的美國。

位於柏林的智庫墨卡託中國研究中心副主任霍塔裏（Mikko Huotari）說：「眼下，歐洲要採取強硬的對華統一立場，柏林或許是最大障礙。柏林的態度是『我們還是回到（與北京的）生意上吧』。」若這種轉變確實在發生，那將不同尋常、影響重大。

文章稱，許多美國官員認為柏林不太會願意讓德國的在華經濟利益受損，而去支持歐洲統一強硬路線。德國官員否認柏林態度軟化。一名德國外交官稱，默克爾「很清楚」中國的挑戰。不過他也表示：「但現在，特朗普很快開啟對歐洲貿易戰的風險很高。德國經濟正在慢下來。目前是跟中國人搞對抗的時候嗎？」

文章強調，在柏林，政府中有一派認為應通過更廣闊的戰略角度看中國，另一派則不願看到對華經貿關係受損。兩派的緊張醖釀一年多了，最近後者似乎佔據上風。德國企業的看法也在改變。若德國不顧反對按意願行事，那將是迄今最強烈的一個迹象——顯示歐洲在與中國的關係方面走自己的路，不理會美國鷹派要求縮減對華經貿關係的壓力。現在，德國採取商貿優先的對華政策，無異於給了馬克龍一記耳光。

據悉，美國政府5月宣布，將是否對歐洲進口汽車與零組件加徵關税延遲到11月決定，但是8月份，美國總統特朗普卻再次對歐盟放話，揚言對歐洲汽車加徵關税。經濟學家稱，如果美國與歐盟之間的貿易爭端加劇，那麼所產生的衝擊將超越中美貿易戰。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站報道稱，貝倫貝格銀行的經濟學家亨澤（Florian Hunziker）說，歐盟與美國的貿易最重要。「這是迄今為止世界上最大的雙邊貿易流。」

「2018年，美國對歐盟的出口是對中國出口的3倍多」。亨澤補充道，該地區可能因此對華盛頓展開猛烈反擊。

歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）曾表示，如果美國率先採取行動，他們也會這樣做。

美國「政治」新聞網站8月末爆料稱，歐洲官員起草了一份長達173頁的「雄心勃勃」的計劃，旨在反擊美國總統特朗普對歐洲挑起的貿易爭端。今年7月，美歐達成貿易「休戰」一年的協議到期，美歐貿易爭端再次被搬上台面。