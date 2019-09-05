英國取消原定計劃　批准歐盟公民申請居留三年

英國原計劃一旦在無協議的情況下脱歐，即時取消歐盟公民自由流動措施。政府9月4日宣布取消有關計劃，歐盟公民屆時將能夠於英國暫時居留三年。

英國首相約翰遜於下議院兩連敗，議會不但通過阻止無協議脱歐議案，還否決提前大選。（AP）

政府宣布，2019年10月31日至2020年12月31日前往英國的歐盟公民將獲三年居留期。內政部表示，英國在在無協議的情況下脱歐後，將隨即接受居留申請，過程只牽涉免費的簡單網上手續，包括身份、安全和犯罪紀錄檢查。

內政部聲明也指，嚴格檢查和結束自由流動措施，有助英國重奪邊境控制權。英國將引入新的計分移民制度，並提到今年稍後將發行藍色的英國公民護照，移除藍色歐盟過關通道。

政府原定無協議脱歐後，立即終止與歐盟之間人口自由流動的規定。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，實現脱歐後，英國會重新掌管控制移民的權利，但並不意味着英國禁止外來人士，也不表示英國會對移民產生敵意。約翰遜稱，英國將會採取澳洲的積分制，運用民主的方式控制移民數量。

英國智庫政府研究所（Institute for Government）主任歐文（Joe Owen）認為，從實踐上看，在兩個月的時間內完成對新系統的設計、立法以及推行，幾乎接近「不可能」，或令數百萬在英國的歐盟公民陷入困境。