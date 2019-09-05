約翰遜提前大選失敗　議案將提交上議院　下一步是？

英國下議院9月4日通過阻止無協議脱歐議案，同時否決了首相約翰遜的提前大選動議。英國國會脱歐之爭走進了白熱化階段，下一步將會是甚麼？

9月3日國會重開後，由反對黨及部分倒戈保守黨員的支持下，取得了國會主導權，並在4日於下議院通過阻止無協議脱歐動議。

原以為郝爾彬會應約翰遜提前大選，但工黨最終拒絕要求。（路透社）

而在同一天，工黨並未有支持約翰遜的提前大選動議。工黨領袖郝爾彬過去曾多次要求提前舉行大選，但在3日時郝爾彬突然「轉軚」，表示首要任務是阻止無協議脱歐。結果在工黨集體棄權下，大選動議遭否決。

9月6日前通過上議院

阻止無協議脱歐議案將於5日提交至上議院審議，上議院在5日宣布，議案將最遲在6日前通過，較原先預料要額後至9月9日為早。上議院表示通過議案後，便會待9日交予王室予以批准，正式生效。

根據議案要求，若英國無法通過脱歐協議，約翰遜需最遲在10月19日前向歐盟要求延遲脱歐限期，避免英國自動在10月31日後無協議脱歐。

約翰遜指責郝爾彬是史上首名拒絕選舉的反對黨領袖。（路透社）

約翰遜可「寧死不屈」嗎？

議案擁有法律效力，理論上約翰遜必須遵從並向歐盟要求延遲脱歐限期。不過因程序上延遲脱歐需「先由英國提出，再獲歐盟通過」，若約翰遜「寧死不屈」，堅持不向歐盟提出延遲要求，歐盟不會自動讓英國延期脱歐。

當然若出現此情況，約翰遜會因違法而需送上法庭，同時國會必然向其提出不信任動議。雖然結果仍然是提前大選，但因約翰遜行為嚴重影響保守黨形象，保守黨或陷入更大分裂導致大選慘敗。最終可能雖成功硬脱歐，但代價是斷送保守黨未來。

至於歐盟會否通過讓英國延遲脱歐，歐盟過去已多次放出聲音，指對英國愈來愈不耐煩。因此英國能否獲得延遲脱歐，需看英國「有否充分理由」獲歐盟支持。理由可以是約翰遜的態度軟化，或讓歐盟看到英國有接受原脱歐協議，甚至取消脱歐的可能。