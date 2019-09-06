普京晤胡春華　稱兩國各領域合作潛力巨大

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在海參崴會見出席第五屆東方經濟論壇（EEF）的中國國務院副總理胡春華，表示雙方在各領域加強合作具有特殊意義，潛力巨大。

普京表示，2019年是俄中建交70周年，雙方在各領域加強合作具有特殊意義，潛力巨大，在國際事上中互相協調與配合，發揮重要作用。他指，在兩國共同努力下，經貿合作進展順利。俄方歡迎中國企業來俄投資，期待有關合作取得更多積極成果。

胡春華表示，近年中俄經貿合作持續向好，中方支持兩國在傳統貿易的基礎上，積極培育新的增長等，提升貿易投資便利化水平，擴大農產品貿易，加快跨境電商和服務貿易等發展。他提到普京與國家主席習近平確定2024年提升雙邊貿易額至2000億美元，並指中方願與俄方共同努力，達成兩國元首重要共識。

另外，中央軍委副主席張又俠與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）9月4日舉行會談。張又俠表示中俄領袖人宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，指中方願與俄方深入發展新時代中俄軍事關係，共同維護兩國安全利益和世界和平穩定。

紹伊古則指，兩國要加強在重大國際和地區問上的協作，應對單邊主義和保護主義帶來的挑選。他指出，俄中軍事合作在兩國關係中具有重要地位，充分體現兩國關係的特殊性，俄方願與中方繼續深化軍事比賽、部隊訓練以及人員培訓等各領域務實合作。