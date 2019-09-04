安倍晉三將與普京討論爭議領土問題　俄方立即潑冷水

赴俄出席東方經濟論壇的日本首相安倍晉三，9月5日將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，他稱希望雙方會在締結和平條約等方面取得進展。但俄方很快做出回應稱，雙方仍有巨大分歧，談判很難推進。

安倍晉三：尋求打破僵局

安倍晉三在9月2日宣布，他會出席9月4日至6日在俄羅斯海參崴（Vladivostok）舉行的東方經濟論壇，並計劃與普京會面，雙方將在爭議領土問題與和平條約簽署等方面尋求打破僵局。對此，俄羅斯方面則潑冷水稱，兩國立場存在本質差異，「對進展不抱期待」。

日本內閣官房長官菅義偉9月3日在記者會上正式宣布安倍晉三將在5日與普京舉行會談。 菅義偉表示，兩國首腦將就和平條約締結問題為首的雙邊關系及國際形勢等坦率交換意見。此前，日俄就北方四島（俄稱南千島群島）領土問題的和平條約締結談判陷入停滯，安倍晉三希望本次出訪能成為打破僵局的契機。

普京之前在6月到大阪出席G20峰會（Getty Images）

俄國：雙方存在重大分歧

對於日本方面的期望，俄方卻大潑冷水。俄羅斯副外長莫爾古洛夫（Igor Morgulov）9月3日回應稱，普京與安倍晉三即將舉行的會議不大可能在和平條約談判方面取得重大進展，因為雙方仍存在重大分歧。

莫爾古洛夫表示，「談判仍在繼續。在普京與安倍晉三會談之後，我仍不指望任何突破，因為這是一個漫長的過程，顯然需要很長時間」。莫爾古洛夫稱，雙方分歧仍然存在，俄方將繼續與日方就現有分歧徹底對話，並繼續尋求雙方都能接受的決定。

自第二次世界大戰結束後，日俄沒有簽署永久和平條約，北方四島爭端一直是日俄和平談判的主要障礙之一。日本的官方立場是要求歸還北方四島，而且只有在歸還四島後才會簽署和平條約。莫斯科的立場則是北方四島已根據二戰結果並入蘇聯版圖，俄方對其擁有無可爭辯的主權。