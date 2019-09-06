美國疑遭塔利班欺騙　蓬佩奧被指拒簽署和平協議

美國即將與塔利班達成一項協議，希望結束在阿富汗長達18年的戰爭。然而，最能說明這項協議存在很大風險的一個迹象是：據美國、阿富汗和歐洲高級官員說，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）拒絕在協議上簽字。

據美國《時代》周刊網站9月4日報道，根據大致了解協議條款的阿富汗和特朗普政府高級官員透露，美國特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）與塔利班代表在卡塔爾舉行9輪會談後商定的這項「原則性協議」將嘗試邁出通往和平的步伐。

但了解談判情況的人士告訴《時代》周刊，該協議並不能確保幾件至關重要的事情。它不能保證美國反恐部隊留下來與「基地」組織作戰，不能確保喀布爾的親美國政府的生存，甚至無法保證結束阿富汗的交戰。

一名與哈利勒扎德一同出席協議吹風會的阿富汗官員說：「沒有人敢說得那麼肯定。一個人都沒有。這一切都建立在希望的基礎上。沒有信任。從來就沒有信任。沒有證據表明塔利班誠實、真誠。」而且，截獲的通信內容「表明他們認為他們成功欺騙了美國，而美國認為，塔利班若欺騙美國將付出巨大代價」。

報道稱，這也許可以解釋為什麼蓬佩奧拒絕在協議上簽字。熟悉談判情況的4名美國、阿富汗和歐洲官員告訴記者，塔利班要求蓬佩奧與「阿富汗伊斯蘭酋長國」（塔利班1996年在阿富汗成立的政府的正式名稱）簽署協議。阿富汗官員說，讓國務卿簽署這樣一份文件，實際上等於承認塔利班是一個合法的政治實體，而他拒絕這樣做。

報道指出，目前有兩種選擇。兩名熟悉商議過程的阿富汗消息人士說，哈利勒扎德本人可以簽字；或者美國和塔利班可以只發表一份聯合聲明，然後由美國支持的喀布爾政府以及日本、俄羅斯等其他一些國家表態支持。

值得關注的是，美國總統特朗普（Donald Trump）政府內部關於是否決定從阿富汗撤軍充滿分歧。8月28日，在美國與塔利班宣稱即將達成協議之際，美國參謀長聯席會議主席、海軍陸戰隊上將鄧福德（Joseph Dunford）試圖淡化美軍從阿富汗撤出的預期。8月中旬，特朗普曾在白宮召開關於阿富汗問題的安全會議，討論與塔利班談判的進展。據《華盛頓郵報》8月30日的一則報道，國家安全顧問博爾頓（John Bolton）極其罕見地缺席了這次會議。報道援引部分特朗普政府高級官員的話稱，博爾頓的缺席並非巧合，這位主張擴大美國在全世界軍事存在的安全顧問，如今已經成為這項和平協議的「堅定的內部敵人」。

除了特朗普政府內部的高級官員對於塔利班的和平協議持保留態度，在政府外部，反對該協議與撤軍的聲音也在變得越來越強烈。8月，特朗普的政治盟友、參議院軍事委員會成員格雷厄姆（Lindsey Graham）發出警告，認為從阿富汗撤軍將帶來致命的後果。共和黨眾議員切尼（Liz Cheney）8月也表示，美國決不能將自身的安全交到塔利班手中，或者接受一項能夠使「基地」組織、「伊斯蘭國」（ISIS）在未來發動襲擊的協議。9月4日，9名前美國駐阿富汗大使在大西洋理事會發表聯名公開信，批評特朗普政府與塔利班的撤軍談判的方式。