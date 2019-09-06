普京諷刺G7沒用：西方霸權正在終結　沒有中印不行

因為烏克蘭危機，俄羅斯被踢出G8，G8變為G7。對於G7，俄羅斯總統普京認為，該組織並不能有效解決國際問題。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）當地時間9月5日在俄遠東城市符拉迪沃斯託克舉行的東方經濟論壇上直言，西方的主導地位正在終結，如果沒有像中國和印度這樣的經濟巨頭，任何國際組織都不會有太大的意義。

當天在被問及如果獲邀，是否會參加明年在美國舉行的七國集團（G7）會議時，普京暗示說，G7領導人應該去俄羅斯，「我們是開放的，如果我們的夥伴想要到這來，我們很高興（接待他們）。」

據悉，2014年烏克蘭危機爆發後，原G7成員國聯合抵制原定於當年6月在俄羅斯索契舉行的八國集團（G8）峰會，改在布魯塞爾舉行了俄羅斯「被缺席」的G7峰會。

但緊接着，普京補充說，目前的G7並不適合解決全球性問題。「我想每個人現在都很清楚，正如（法國）總統馬克龍（Emmanuel Macron）最近公開表示的那樣，西方的主導地位正在終結。我無法想象一個沒有印度和中國的有效的國際組織。」

目前，中國是世界第二大經濟體，印度正向世界第三大經濟體邁進，G7在世界舞台上的重要性已經受到質疑。上週，在法國舉行的G7會議結束後，馬克龍也呼籲西方國家在「中俄不斷崛起，西方霸權正在終結」的大背景下，「反思」與俄關係。

普京還說，土耳其可以同中國和印度一起加入類似G7更大範圍的集團，這是合適的。他還強調，當今二十國集團（G20）是最具代表性的從事經濟問題協調工作的國際組織。

據悉，2019年的G7峰會8月底在法國召開了，在G7峰會召開前夕，馬克龍還邀請了普京訪問法國，一時間有關俄羅斯將重返G7，重建G8的聲音不絕於耳。

但是普京8月19日表態說：「G8已經不存在了，我如何能回到不存在的組織。如今是G7。我們從來就沒有拒絕過8個國家一起展開工作的可能性。俄羅斯曾應組織G8峰會，但是我們的夥伴並沒有到俄羅斯來。我們時刻期待我們的夥伴在G7框架內到俄羅斯來。」

普京還表示，俄羅斯不會拒絕任何一種國際合作模式，俄羅斯一直活躍在G20、上海合作組織及金磚國家等合作機制當中，為應對當今國際問題，G20更為重要。

與此同時，作為2020年G7峰會的東道主，美國總統特朗普（Donald Trump）日前表示，肯定會邀請俄羅斯總統普京作為嘉賓參加明年的G7峰會。不過，特朗普指出，作為一個「驕傲的人」，普京可能不會接受邀請。