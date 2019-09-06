英國上議院通過議案強迫首相押後脱歐　約翰遜會否屈服成焦點

英國的脱歐之爭愈來愈白熱化，英國上議院9月6日通過「阻止硬脱歐」議案，強迫政府若未能在10月19日前通過脱歐協議，就必須押後脱歐日期，議案有望在9月9日交予英女王簽署，正式生效。但英國首相約翰遜日前表明寧死也不押後脱歐，故此他會否寧願「違法」也不屈服，成為政界焦點。

約翰遜與國會議員的爭拗沒完沒了（Getty Images）

強迫首相押後脱歐

這個「阻止無協議脱歐」的議案5日提交至上議院審議，然後在6日通過。上議院通過議案後，便會待9日交予英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）予以批准，正式生效。

根據議案要求，若英國無法通過脱歐協議，約翰遜需最遲在10月19日前向歐盟要求延遲脱歐限期，避免英國自動在10月31日後無協議脱歐。

約翰遜9月6日稱，他會前往布魯塞爾與歐盟談判出新協議，但他之前一直強調要廢除協議內的愛爾蘭邊界「補底方案」，遭歐盟多次拒絕，能否達成新協議受質疑。

約翰遜9月5日表示，他寧願死在溝渠也不會請求歐盟延後脱歐（Getty Images）

約翰遜可「寧死不屈」嗎？

議案擁有法律效力，理論上約翰遜必須遵從並向歐盟要求延遲脱歐限期。不過因程序上延遲脱歐需「先由英國提出，再獲歐盟通過」，若約翰遜「寧死不屈」，堅持不向歐盟提出延遲要求，歐盟不會自動讓英國延期脱歐。

約翰遜9月5日表示，他寧願死在溝渠（dead in a ditch）也不會請求歐盟延後脱歐。

若出現此情況，約翰遜會因違法而需送上法庭，同時國會必然向其提出不信任動議。雖然結果仍然是提前大選，但因約翰遜行為嚴重影響保守黨形象，保守黨或陷入更大分裂導致大選慘敗。最終可能雖成功硬脱歐，但代價是斷送保守黨未來。

至於歐盟會否通過讓英國延遲脱歐，歐盟過去已多次放出聲音，指對英國愈來愈不耐煩。因此英國能否獲得延遲脱歐，需看英國「有否充分理由」獲歐盟支持。理由可以是約翰遜的態度軟化，或讓歐盟看到英國有接受原脱歐協議，甚至取消脱歐的可能。