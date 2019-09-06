【英國脱歐】倫敦法院裁定約翰遜關閉國會合法　留歐派將上訴

路透社9月6日報道，倫敦高等法院裁定首相約翰遜（Boris Johnson）關閉國會的做法合法，意味留歐派挑戰失敗，其中一位發起訴訟的留歐派女商人米勒（Gina Miller）表明會上訴至最高法院。

英國政壇的脱歐之爭愈演愈烈（Getty Images）

這次訴訟由米勒、英國前首相馬卓安（John Major）等發起，他們入稟挑戰約翰遜早前出招迫使國會休會至10月中的決定，但並未成功。3位法官在9月6日裁定，約翰遜的做法沒有違法。

米勒：不會在此時放棄

米勒稱，已決定向英國最高法院上訴，她稱若然在此時放棄，等同是放棄自己的責任，「我們要捍衛自己的制度，不應該任由它被迫關閉或受欺凌，特別是在這個歷史性的時候」。最高法院排期在9月17日審理此案。

75名跨黨派的英國議員早前也在蘇格蘭採取法律行動，希望透過蘇格蘭高等民事法院（Court of Session），阻止約翰遜關閉國會至10月中，但法院同樣裁定約翰遜的做法合法。

約翰遜（左）早前向英女王提出延長國會休會期的要求，並獲得女王批准（Getty Images）

約翰遜向英女王伊利沙伯二世提出延長國會休會期的要求，在8月28日獲得女王批准，令國會將至10月14日才重開，此舉令國會欠缺時間通過反對硬脱歐的議案，引來不少國會議員及民眾反對。