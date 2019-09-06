約翰遜表明不會辭職　將與歐盟談判新協議如期脱歐

英國首相約翰遜接連於下議院遇挫。不過他9月6日表明，不打算辭職，亦強調會前往布魯塞爾與歐盟談判出新協議，10月31日如期脱歐。

約翰遜經歷兩場國會敗仗後，5日發表演說時重申英國必須在10月31日脱離歐盟。（AP）

約翰遜（Boris Johnson）訪問蘇格蘭期間，接受天空新聞台（Sky News）採訪，表示將前往布魯塞爾，將得到一份協議，並確保英國在10月31日脱歐。被問到如果事情未如願的話會否辭職，他表明不會考慮辭職。

下議院9月3日復會，在野黨贏得國會議事控制權。約翰遜後來開除倒戈議員的黨籍，包括二戰著名首相邱吉爾（Winston Churchill）的外孫索姆斯（Nicholas Soames）。約翰遜6日表示，對此感到難過，形容他們均是自己的朋友，但強調一定要實現脱歐。

約翰遜經歷兩場國會敗仗後，5日發表演說時重申英國必須在10月31日脱離歐盟，並指自己寧願死在溝渠也不會請求歐盟延後脱歐。他續指，延後脱歐什麼都完成不了，反問到底為什麼要再次押後。他強調，希望在10月15日舉行大選。

預計下議院9日將再表決提前大選的動議。如果議案再遭否決，約翰遜或者會使出險招，對自己提出不信任動議，務求換取大選。通過不信任動議後，在野黨能夠於14日內嘗試籌組政府，工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）有機會組成看守政府，接替約翰遜。若無法籌組新政府，將會提前大選。