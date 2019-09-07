印度太空研究組織：月船2號在月球軌道正常運行

印度官員9月7日指月船2號探測器在着陸月球表面時失去聯絡，不過其後印度空間研究組織官員表示，它在月球軌道上「健康及安全地」運行。

印度登月：印度發射月船2號時預計，它9月7日會在月球軟着陸。圖為6日，當地媒體在班加羅爾進行相關報道。（VCG）

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較早時包括美國哥倫比亞廣播公司（CBS）及《麻省理工學院技術評論》（MIT Technology Review）在內的媒體都報道，月船2號（Chandrayaan-2）看來已經墜毀。

根據印度太空研究組織（Indian Space Research Organization，ISRO）的公布，「維克拉姆」着陸器（Vikram lander）在早上4時開始15分鐘的降落程序。首兩階段的降落程序一如計劃進行，直至「動力降落」（Powered Descent）來到最後2分鐘。它失去聯絡時，已非常接近降落點。

月船2號是印度第二個月球探測器。自7月22日成功升空月船2號有三個模組，包括軌道太空船、名為維克拉姆（Vikram）的着陸器及探測器。它並攜帶多個不同的研究裝置。

過去一個多月來，月船2號在地球附近多次變換軌道，慢慢向月球靠攏。它在8月20日月已進入月球軌道，開始繞月飛行。它到達距離月球表面100公里處的圓形軌道時，軌道太空船和登陸組件成功分離。着陸器2次變軌後，已符合下降高度要求，原擬於7日凌晨在月球南極附近着陸，卻在距離月球表面大約2.1公里位置與地球失去聯絡。