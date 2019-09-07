美國防長呼籲歐洲提防中俄威脅

美國國防部長埃斯珀9月6日提醒歐洲國家，中國和俄羅斯構成的威脅日益增強，歐洲應加強對中俄安全和經濟威脅的重視。

美國國防部長埃斯珀9月7日指，中國和俄羅斯構成的威脅日益增強。（AP）

埃斯珀（Mark Esper）於智庫皇家三軍研究所（Royal United Services Institute）發表演說，指國家愈依賴中國投資和貿易，作出違反北京意願的行為時，愈容易受到脅迫和報復的影響。

埃斯珀也批評俄羅斯違反裁軍協議和在歐洲的侵略，包括2014年入侵克里米亞（Crimea）。他又指，俄羅斯部署針對歐洲的陸基巡航導彈很有可能搭載核彈頭。

根據美國國防部提供的講稿，埃斯珀在演說中再次將俄羅斯與中國視為戰略競爭對手，指摘中俄希望透過對其他國家經濟、外交與安全決定的否決權破壞國際秩序。美國的國防戰略清楚表明，大國競爭再次成為美國國家安全的首要關注焦點。

埃斯珀也對中國因為軍事利益而竊取技術感到震驚。他表示，每個中國企業都可能成為協助北京竊取軍事與民用技術的幫兇，這些企業也對美國盟友與合作夥伴所依賴的安全與電信基礎設施構成風險。

埃斯珀呼籲各國與企業都應關注中國的影響力，因為中國的影響可能使他們面臨代價高昂的交易、喪失技術優勢、未來將面臨脅迫或其他惡意行為。