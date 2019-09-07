約翰遜若拒國會押後脱歐要求　代價或是坐監　工黨表明將訴諸法庭

英國前刑事檢控專員麥當納（Ken MacDonald）9月7日表示，若然首相約翰遜（Boris Johnson）不按國會要求押後脱歐，代價可以是坐監。英國在野工黨稱，一旦約翰遜拒絕履行獲通過的國會議案，議員已準備好採取法律行動。

約翰遜堅拒押後脱歐

英國下議院9月4日以327票贊成、299票反對，通過「阻止硬脱歐」議案，議案之後在9月6日再獲上議院通過，只待9月9日交予英女王簽署，便會正式生效。根據議案要求，若英國無法通過脱歐協議，約翰遜須最遲在10月19日前向歐盟要求延遲脱歐限期，避免英國自動在10月31日後無協議脱歐。

但問題是約翰遜的立場強硬，他9月5日表示，寧願死在溝渠（dead in a ditch）也不會請求歐盟延後脱歐。外界關注若然首相不聽從國會的議案要求，結果將是如何。

約翰遜稱，寧願死在溝渠也不會請求歐盟延後脱歐（Getty Images）

專家：等同是藐視法庭

在2003年至2008年擔任英國刑事檢控專員的麥當納接受天空新聞電視台訪問時稱，若然有人拒絕實施議案，等同是藐視法庭，可以被判坐牢。但他也提到，屆時法庭也有可能要求政府內的另一人去履行議案內容，即押後脱歐。

前法官：可要求另一官員簽署文件

前英國最高法院法官岑耀信（Jonathan Sumption）則指，要實行議案還有很多其他方法，包括反對硬脱歐的議員可以向法院申請禁制令，迫使約翰遜押後脱歐，若然約翰遜還是不肯，法庭可以下令，要求一名政府官員代替首相簽署押後脱歐文件。

工黨領袖郝爾彬指，議員已準備好採取法律行動（Getty Images）

工黨領袖：議員已準備採取法律行動

約翰遜表達強硬立場後，工黨也早有準備，工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）9月7日稱，議員已準備好採取法律行動，防止約翰遜拒絕執行國會議案。