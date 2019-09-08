特朗普取消與塔利班和談：不停止襲擊無法達成有意義協議

特朗普9月7日在社交網站宣布，原定9月8日舉行與塔利班舉行的和談已取消，原因是塔利班早前在阿富汗發動襲擊，造成包括美軍共12人死亡。

喀布爾鄰近北約部隊總部和美國大使館，在9月5日發生自殺式炸彈襲擊。（路透社）

特朗普表示，若塔利班無法在這關鍵和談期間停火，雙方將不能達成有意義協議。特朗普指責塔利班無法透過殺人增加談判籌碼，殺人只會令情況更差，並質疑塔利班想戰鬥多幾十年。

美國在2日完成與塔利班第9輪會談，達成原則協議讓首批5,000名美軍撤離阿富汗，但當地襲擊仍未停止。5日喀布爾鄰近北約部隊總部和美國大使館發生自殺式炸彈襲擊，造成包括美軍共12人死亡，塔利班承認責任。