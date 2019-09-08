特朗普取消與塔利班和談：不停止襲擊無法達成有意義協議

撰文：歐敬洛
最後更新日期：
特朗普9月7日在社交網站宣布，原定9月8日舉行與塔利班舉行的和談已取消，原因是塔利班早前在阿富汗發動襲擊，造成包括美軍共12人死亡。
喀布爾鄰近北約部隊總部和美國大使館，在9月5日發生自殺式炸彈襲擊。（路透社）
特朗普表示，若塔利班無法在這關鍵和談期間停火，雙方將不能達成有意義協議。特朗普指責塔利班無法透過殺人增加談判籌碼，殺人只會令情況更差，並質疑塔利班想戰鬥多幾十年。
美國在2日完成與塔利班第9輪會談，達成原則協議讓首批5,000名美軍撤離阿富汗，但當地襲擊仍未停止。5日喀布爾鄰近北約部隊總部和美國大使館發生自殺式炸彈襲擊，造成包括美軍共12人死亡，塔利班承認責任。
Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年9月7日