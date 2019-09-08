英保守黨陷分裂　 盧綺婷離任退黨可能只是開始

英國國會阻止無協議脱歐風波持續，繼首相約翰遜胞弟喬約翰遜（Jo Johnson）後，就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）亦決定請辭。英國保守黨正陷入分裂。

約翰遜把21名倒戈黨員全部逐出保守黨的決定引起千層浪。（路透社）

盧綺婷在9月7日宣布辭去內閣職務，並宣布退出保守黨。她在公開信中表示，無法接受約翰遜政府驅逐忠心且温和的保守黨成員出黨，形容是對正派及民主的攻擊。

保守黨愈趨極端 逐黨惹不滿

盧綺婷在3日接受英國傳媒訪問時，曾說政府應慎重考慮分裂保守黨造成的後果。當時盛傳約翰遜會罷免或拒絕倒戈的議員，在下屆繼續成為候選人參加大選，但沒想到約翰遜會真的把21名倒伐議員直接踢出保守黨。

此舉無疑成為盧綺婷辭職及退黨的直接原因。

更嚴重的是顯示今天保守黨正出現內訌與分裂。被逐的21名議員之一包括前司法大臣，有稱為「下議院之父」的祁淦禮（Kenneth Clarke）。祁淦禮表示由始至終他都是保守黨的主流一員，但約翰遜的組閣成為了「保守黨史上最右翼的政府」，這不是他所認識的保守黨。



被逐的還包括著名戰時首相邱吉爾的外孫索姆斯（Nicholas Soames）。索姆斯打趣承認他祖父也許沒料到自己的孫子會被踢出保守黨，他在事後接受英媒訪問，稱擔心保守黨正走向極端，成為「脱歐宗派」。

遭列為叛徒並被逐黨的，包括著名戰時首相，邱吉爾的外孫索姆斯。（Getty Images）

閣員離去可能只是開始

保守黨的動作不僅於此，英國廣播公司（BBC）報道，保守黨傳因不滿下議院議長白高漢（John Bercow）未有顧及自身保守黨利益，讓反對黨取得議程主導權，有意另立候選人與他對抗。

這意味白高漢會在下屆國會大選時被自己黨員拉下台，讓一個「有利保守黨」的議員擔任議長，這消息可能令保守黨進一步陷入分裂。

阻止無協議脱歐議案已獲上議院通過，最快可在9日交由女王簽署執行，屆時約翰遜若無法在限期前達成脱歐協議，必需向歐盟提出延期要求。但約翰遜已表明，自己寧願「死在溝渠」也不押後脱歐。英國政局未來一星期發展備受外界關注。