中美貿易戰影響到美國實體經濟 或對特朗普連任不利

隨着中美貿易戰長期化，美國不景氣的就業指標加重了對經濟停滯的擔憂，這成為特朗普連任美國總統的不利因素。

特朗普想連任美國總統。（AP）

韓聯社9月9日報道，美國勞動部6日發佈的僱傭統計顯示，8月美國的非農業領域就業增加量為13萬個，比7月的15.9萬個相比明顯減少，沒有達到專家預測的15萬個。

專家指出，美國僱傭指標出現不景氣的原因與中美貿易戰長期化有很大的關係。

雖然中美貿易戰不斷擴大，企業成長與生產貿易相關的業種受到了打擊，但是直到最近美國的消費者們還沒受到直接打擊。

但是6日的就業統計顯示，中美貿易戰已經影響到實體經濟。

會計諮詢公司「Grant Thornton International」的首席經濟專家對6日的就業統計評價稱，「僱傭統計可以看做是美國經濟的一個轉折標誌」，「這是受貿易戰影響和海外經濟自身脆弱的表現」。

另一家諮詢公司「RSM」的首席經濟專家也評價稱，「貿易戰的影響現在已經波及到實體經濟」。

經濟專家認為，中美很難達成總括性協議，只能摸索「規模較小」的協商。如果連較小規模的協商也無法達成，美國的經濟會受影響，特朗普（Donald Trump）的連任大計也會受到影響。

中國方面也受到不少的影響，有聲音稱，中國或許通過「操縱人民幣」來減少經濟損失。

8月一個月人民幣價值暴跌3.7%，創下25年來的最大跌幅。

摩根士丹利預測稱，中國的意圖是利用人民幣貶值，將匯率作為貿易戰爭的武器，這種趨勢可能會持續到2020年。

但韓國《東亞日報》認為，讓人民幣貶值，對中國來說，並不是一張「好牌」。如果人民幣持續弱勢降至1美元兑換8元人民幣的程度時，中國內部資本更容易向別的國家轉移，這樣會造成大規模的資本外流，導致中國內部金融不安的「症狀」進一步嚴重。