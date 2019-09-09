特朗普突然取消與塔利班會談　阿富汗和平談判被指已死

和平協議在望，美國總統特朗普卻突然取消與塔利班就和平協議草案在美國舉行的會談，阿富汗和平談判被指已死。

特朗普取消談判 阿富汗特使被召回

美國總統特朗普（Donald Trump）9月7日在社交網絡推特（Twitter）上透露，他原定9月8日分別與塔利班主要領袖及阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）於David Camp密會，但塔利班發動襲擊後，他決定實時取消會面，並結束和談。

特朗普批評塔利班企圖借殺戮他人，增加談判籌碼，「但這隻會令事件更糟」。

特朗普還說：「如果他們無法在非常重要的和平談判期間同意停火，甚至還殺害了12名無辜的人（包括一名美國軍人），那麼他們或許沒有能力談判一份有意義的協議。」

據悉，美國與塔利班2018年年底開始對話，雙方上週末結束第九輪談判。美國政府阿富汗和解事務特別代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）2日表示，美國與塔利班就和平協議「原則上」達成一致，草案須獲特朗普批准。協議簽署後，美國將在135天內從駐阿富汗的5座軍事基地撤走5,000人。

對於特朗普的決定，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月8日在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時說，這是一個正確的決定。

「我們需要看到他們能夠兑現承諾」，結束在這個飽受戰亂的國家的暴力，然後才能「獎勵」他們與特朗普舉行會談。蓬佩奧沒有承諾和談是否或何時能夠恢復。

蓬佩奧說，特朗普計劃8日在華盛頓郊外戴維營與塔利班和阿富汗總統加尼分別舉行單獨會談。舉行會談是基於一種信念，即會談「可以促進美國的國家利益」，結束美國長達18年的阿富汗戰爭。

蓬佩奧說，哈利勒扎德已被告知回國，以規劃未來步驟。當被問到阿富汗和平談判是否已死，蓬佩奧回答：「目前來說是的。」

蓬佩奧說，「如果塔利班仍然恣意妄為，如果他們不兑現幾周幾個月來對我們所作的承諾，總統不會減輕壓力。我們也不會減少對阿富汗安全部隊的支持，這些部隊在阿富汗進行了非常艱苦的戰鬥。」

但是，特朗普此時叫停與阿塔的和平談判，引發廣泛質疑。《紐約時報》稱，熟悉特朗普政府與塔利班之間談判的多名人士對特朗普「因為一宗造成一名美國士兵死亡的襲擊」做出這一決定感到困惑，「在正式協議之前，塔利班從未同意停止對美國人的攻擊」。評論稱，這引發了一個疑問，即特朗普是否一直在尋找藉口，因為談判遇到了麻煩。

與此同時，《華爾街日報》報道稱，據一名消息人士說，即使是在美國阿富汗和平進程特使列出了一份協議大綱後，特朗普本人就已經拒絕了簽署協議的機會。

助理們還說，特朗普的國安顧問博爾頓（John Bolton）一直反對同塔利班達成一份協議。博爾頓的建議是，特朗普可以不達成一份協議的情況下，兑現從阿富汗撤軍的承諾。博爾頓認為，這麼做可以讓特朗普在未來重返對話時有更多的靈活性。

美聯社8日援引國際危機組織亞洲區負責人米勒（Laurel Miller）的分析稱，美國政府和阿塔的和平談判開啟數月以來，塔利班在阿富汗的暴力襲擊從未停歇，5日的襲擊難以作為改變當前局勢走向的唯一理由，而叫停和談則可能會打擊美國對和平進程承諾的可信度。

塔利班回應

針對特朗普取消談判的做法，塔利班說，由於特朗普突然取消David Camp會談，駐阿富汗美軍「將遭受比任何人都更大的損失。」

塔利班說，美國的「信譽將受到損害，他們的反和平立場將更為世人所知，他們的傷亡和經濟損失將增加，美國在國際政治中的角色將進一步受到懷疑。」

阿富汗政府回應

阿富汗總統府9月8日發表聲明說，只有塔利班接受停火併與阿政府直接對話，和平才能實現。聲明稱：「阻礙阿富汗實現和平的是塔利班持續不斷發動的戰爭與暴力行為。除非塔利班停止殺戮、接受停火併開啟與阿富汗政府的直接對話，否則阿富汗不可能實現真正和平。」

阿富汗政府表示，如果沒有阿富汗政府代表團的參與，任何和談都不會取得預期的結果。此前美國政府已經與塔利班舉行了多輪和談，雙方達成協議草案。塔利班認定阿富汗政府是美國扶植的「傀儡」，拒絕與其直接對話。

其實此前，阿富汗政府就對美塔談判的快節奏十分擔憂，擔心美方可能會在背後做出讓步。阿富汗政府曾對美國與塔利班的和平協議草案提出質疑，要求美方澄清協議部分內容並提出需要更多信息評估協議可能產生的後果。阿富汗總統顧問奧馬爾（Waheed Omer）5日說，就協議草案「有太多擔心，我們仍然不確定這一協議會給阿富汗未來產生怎樣的後果」。隨後，雙方陷入僵持階段。

日前，還有9名前美國大使警告，如果特朗普在喀布爾政府與塔利班達成和平協議之前撤出所有美軍，阿富汗可能會因陷入一場「全面內戰」而崩潰。