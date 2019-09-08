只差一點　特朗普秘密撮合阿富汗政府與塔利班和談可實現

美國總統特朗普9月7日社交網站貼文，宣布原定9月8日與塔利班舉行的和談已取消。這打亂了早前完成與塔利班達成原則協議的步伐、美國撤軍的第一步，阿富汗局勢將持續不樂觀。

阿富汗持續陷入混亂，不時出現炸彈襲擊。（路透社）

特朗普原定在8日於大衛營（Camp David）分別與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）及塔利班人員會面，但臨時取消。特朗普表示原因是塔利班早前發動襲擊，聲稱若在談判關鍵時候仍然持續襲擊，談判將無法達成有意義的協議。

有機會實現同桌和談

自911事件發生後，美國持續與塔利班戰鬥18年，阿富汗陷入戰亂。美國急於此時撤軍，被指可能會令阿富汗重歸2001年的狀態，前功盡廢。但長期戰爭已令當地人民疲憊不堪，美國承諾撤軍的條件，是要求塔利班停止暴力，並與加尼和談。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，這次和談最值得注意的，是邀請了加尼與塔利班首席談判代表巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）前往大衛營會面。大衛營是美國總統的休假地，而特朗普背後親自安排這次會面。若談判順利，他將可能邀請加尼與巴拉達爾同桌，實現雙方和談。

這會是一個非常關鍵的發展，情況可比特朗普與朝鮮領袖金正恩會面。因原則上塔利班拒絕與阿富汗政府談判，在2018年國民議會大選期間，各地選區頻繁遭受塔利班襲擊。

過去因塔利班拒絕與阿富汗總統談判，因此談判角色一直由美國負責。（路透社）

不過塔利班的「談判策略」摧毀了這次機會。實際過去因塔利班愛用恐嚇的形式增加自己談判籌碼，特朗普實際雖急於撤軍，但亦無法無視連串的襲擊，尤其在5日針對北約部隊的自殺式炸彈襲擊中，炸死了一名美軍。

特朗普未有表示會廢除早前達成的原則協議，代表未來雙方有重啟談判的可能。但塔利班要說服特朗普背後鷹派主要官員並不容易，若然採取激進手段那更沒有可能。