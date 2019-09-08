塔利班：特朗普取消和談意味會有更多美國人喪生

美國總統特朗普9月7日在社交網站宣布，取消原定8日與塔利班舉行的和談。塔利班8日指出「取消和談，美國會比任何人都受害。」美國國務卿蓬佩奧及後指出，美國不會在沒有重大承諾的情況下，簽署任何阿富汗和平協議。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）9月8日在聲明中指出，美國取消和平談判，將遭受比任何人都要多的後果。他又就美國人命和資產進一步喪失發出警告。

穆賈希德又指出，和談直至9月7日仍進展良好，雙方又同意9月23日與阿富汗談判。

蓬佩奧（Mike Pompeo）8日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時指出，如果塔利班不履行他們已作出的承諾，美國不會對他們減輕施壓。

特朗普原定在8日於大衛營（Camp David）分別與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）及塔利班人員會面，但臨時取消。

特朗普指出，原因是塔利班早前發動襲擊，聲稱若在談判關鍵時候仍然持續襲擊，談判將無法達成有意義的協議。

特朗普指責塔利班無法透過殺人增加談判籌碼，殺人只會令情況更差，並質疑塔利班想戰鬥多幾十年。

阿富汗總統加尼辦公室當地時間9月8日回應指，只要塔利班同意停火，屆時才會有真正的和平出現。