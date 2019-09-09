美國前商務部長駁斥胡錫進：判斷美中將取得突破進展過於樂觀

中國《環球時報》總編輯胡錫進對中美新一輪談判將取得的進展抱有很高的預期，對此，美國前商務部長給出相反意見。

美國前總統喬治·布殊（George Bush）麾下商務部長古鐵雷斯（Carlos Gutierrez）9月6日在北京出席2019中國發展高層論壇專題研討會時，對美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）電視採訪說，輿論對於美中貿易談判將取得突破性進展的預測有點過於樂觀。古鐵雷斯說，近期很難盼到美中達成協議，「我認為他們能夠舉行會晤很好，但我不會指望近期達成協議。」古鐵雷斯補充說：「這樣的預期有點過於樂觀。雙方已經疏遠到天各一方的地步，爭端已白熱化。這樣的環境對於雙方達成協議無益。」

美國斯坦福大學胡佛研究院（Hoover Institution at Stanford University）高級研究員弗格森（Niall Ferguson）9月6日在意大利安博思論壇（Ambrosetti Forum）亦接受CNBC採訪說，美國總統特朗普（Donald Trump）已經「不再」居於能夠簡單地叫停、降級、止損貿易戰的位置，究其原因，弗格森說，因為長期的貿易戰爭已將爭端蔓延到其他數個領域，比如科技和地域爭端。弗格森指出，美中貿易戰已達第二場冷戰的「初期階段」。

但胡錫進9月5日在推特（Twitter）上對中美最新回合談判罕見做出樂觀預期稱：「中美雙方宣布了新一輪貿易談判計劃，及將協作以取得重要進展。個人認為美方被貿易戰消耗得筋疲力竭，或不再期待粉碎中國夢想。雙方更有可能將取得突破進展。」

中國商務部官網發佈聲明稱，當天中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通，工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。

古鐵雷斯對美中達成協議日期的預測，是將可能在接近美國2020年11月3日總統大選的前期達成，但一定是「非常、非常好的協議」，因為只有這樣，特朗普才能向選民兜售。還有一點，特朗普一直對美國民眾灌輸的想法是中國在壓榨美國，一旦到了達成協議啟動立法程序的聽證階段，總統將要向民主黨掌控的眾議院以及國民交代，取得的協議如何解決了被「壓榨」的問題。