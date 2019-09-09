特朗普競選經理：特朗普家族將是一個持續數十年的王朝

美國總統特朗普的競選經理帕斯卡爾9月7日預測，特朗普及其家族將成為「一個持續數十年的王朝」，將在恪守傳統價值觀的同時改變共和黨。

特朗普正在為爭取2020年連任而進行準備。（Getty）

美聯社9月7日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）的競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）在美國加利福尼亞州的一個共和黨代表大會上稱，競選目標是培養一支200萬人的訓練有素的志願者隊伍，遠超特朗普2016年的組織，在加州可能會幫助共和黨重新奪回去年被民主黨人佔據的眾議院的一些席位。

帕斯卡爾稱：「特朗普家族將成為一個持續數十年的王朝，推動共和黨成為一個新黨，一個適應不斷變化的文化的政黨。」帕斯卡爾拒絕詳細闡述特朗普的子女是否會成為公職人員候選人。

另據路透社9月7日報道，一位知情人士9月7日說，民主黨領導的美國眾議院司法委員會將於新的一週就一項將對美國總統特朗普正式進行調查的決議表決，此前該委員會因為對特朗普展開的彈劾調查不正規而受到批評。

該委員會將原先對特朗普任職情況的監督調查重新定義為「彈劾」調查，目的是在2019年年底前決定是否向整個眾議院建議啟動彈劾條款。

這位消息人士說，委員會成員最早將於9月11日就一項更好地界定這次調查的議案進行投票。

美國白宮前通訊聯絡辦公室主任斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）9月6日在接受加拿大電視網採訪時說，自他2018年最後一次見到特朗普後，「他處於全面衰退狀態。」他認為這位總統再次當選的可能性「日益下降」，但他承認「仍有機會」。