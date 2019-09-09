美財長披露美中10月談判：一位中國高官將加入 討論敏感問題

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）9月9日表示，中方展現出希望與美繼續談判的誠意，中國人民銀行行長易綱將參加美中10月份的談判，雙方將討論「貨幣與匯率操縱」問題。

中美7月底在上海進行的上一輪貿易談判，未取得明顯進展，此後貿易戰急劇升級。（Reuters）

據英國路透社9月9日報道，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）9日表示，特朗普（Donald Trump）政府正在尋求重啟與中國的貿易談判，美國的目的仍是與北京達成一項「好的協議」，否則特朗普將繼續對華商品徵收關税。

姆努欽對福克斯商業新聞網（Fox Business Network）說，美中貿易談判已經取得了大量進展，中國貿易代表即將來美談判，美方認為這是中方希望繼續談判展示誠意的表現。

姆努欽說，美國準備進行談判，如果能達成一項「好的協議」，對美國有利的協議，美方將簽署。如果做不到，特朗普總統完全可以繼續對華徵税。

姆努欽說，美中兩國就如何執行任何協議的條款達成「概念性協議」。

姆努欽在白宮外對記者說，中國人民銀行行長易綱將參加美中10月份的談判，雙方將討論「貨幣與匯率操縱」問題。

美國財政部8月5日正式宣布，將中國列入匯率操縱國名單，這將需要美國與「違規國家」進行具體談判。

姆努欽說，他沒有看到美國經濟即將衰退的迹象，市場預期美聯儲（Fed）將在未來幾個月降息。

對於中美貿易戰，白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）9月6日表示，美中貿易摩擦的解決可能需要數年。

庫德洛在白宮外對記者表示，儘管美中兩國針對貿易和知識產權問題的磋商已長達18個月，但如果從重要性角度來說，這並不算長，磋商持續的時間可能會長得多。

美國雅虎財經9月8日公布了對白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）的獨家採訪。

納瓦羅在談到今年5月談判中的協議時表示，雙方已經達成一個長達150多頁的協議，在7個方面的涉及每一個問題以及執行的協議，經過了雙方11次的談判，細節包括標點和段落，而那是雙方前行的基礎。

納瓦羅強調，但是中國政府背棄了那個協議。