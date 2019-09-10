姆努欽：美中有概念性共識 達不成協議美國會繼續徵税

中美即將於10月份在華盛頓舉行新一輪貿易談判，美國高官這幾天不斷出來表態。美財長姆努欽強調了中美談判積極的一面。

姆努欽強調中美有共識

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）9月9日在接受Fox採訪時表示，美國在如果達成協議如何執行的問題上與中國達成了「概念性」共識，強調貿易談判已取得積極進展。

「我認為，我們至少在執行領域達成了概念性共識，」姆努欽對福克斯新聞說。

隨着美中貿易談判在未來幾周展開，姆努欽表示，美國官員仍然希望與北京方面「達成一項好協議。」

姆努欽說：「我們準備談判。如果我們能達成一筆好交易，一筆對我們有利的交易，我們就會簽字，如果沒有，總統完全可以繼續徵收關税。」

姆努欽表示，特朗普（Donald Trump）政府「尚未看到任何與貿易戰有關的對美國經濟的影響，」並預計「今年將有一個非常強勁的結尾」。

他還說，儘管「在某些情況下，企業遇到了困難」，但美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）「在逐案處理豁免上做得非常出色。」

當天，姆努欽還在白宮對記者說，中國人民銀行行長易綱也會參加10月份的談判，對話的部分內容是關於貨幣以及中國的貨幣操縱。

據悉，中國副部長級別的官員將於9月中旬到訪華盛頓，隨後中國國務院副總理劉鶴、姆努欽和美國貿易代表萊特希澤將於10月初在華盛頓會晤，舉行第十三輪貿易談判。值得一提的是，這次談判原本定於9月份在華盛頓舉行，但是由於美國對中國加徵了新的關税，談判受到影響，被推遲到了10月。

納瓦羅強調中美分歧

對於10月份的談判，白宮鷹派高官納瓦羅（Peter Navarro）9月8日在接受雅虎財經採訪時清晰地表明美國對下一輪美中貿易談判的期待。他更多的強調了中美之間的分歧。

納瓦羅在談到今年5月談判中的協議時表示，雙方已經達成一個長達150多頁的協議，在7個方面的涉及每一個問題以及執行的協議，經過了雙方11次的談判，細節包括標點和段落。而那是雙方前行的基礎。納瓦羅強調，但是中國政府背棄了那個協議。

納瓦羅堅稱，美國需要回到最初的協議，那7個方面，處理所有這些結構性問題。

然而中國方面一直就對協議草案不滿，正是因為如此，才有了之後的貿易戰升級。據悉，中美貿易戰持續了一年多，雙方也經歷了10多輪談判，並於5月份達成了一份協議草案，但是中國臨時修改了協議草案內容，刪去了很多內容，這讓華盛頓十分不滿，進而導致了後來貿易戰的進一步升級，貿易談判陷入僵局。華盛頓方面反覆直指中國背棄承諾，而中國方面則稱協議未達成前，任何變化都是合理的，華盛頓不必過度反應。

至於中國為什麼突然要修改協議草案內容，外界也是眾說紛紜。《日經亞洲評論》說，熟悉中美關係的消息人士指出，中國領導層認為，協議草案的一部分相當於「不平等條約」。所有那些被認為是「不平等」的條款都被刪除或修改。

庫德洛：美國準備打持久戰

雖然中美談判重啟，但是對於協議草案，中國的態度仍然十分關鍵，兩國能否彌合分歧仍是個大問號。而且，從中方近來不斷釋放要發揚鬥爭精神的做法來看，其態度似乎並沒有改變，而且反倒是更加強硬了。兩國的貿易戰大有會持續下去的態勢。

對此，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）9月6日在白宮對記者說，對付蘇聯，美國花了幾十年才達到美國希望達到的地步。

對於中國問題，庫德洛還說，選舉這個標杆沒有意義，美國做好持久應對的準備。他還強調說，特朗普總統已經讓美國人認識到這個問題的重要性。「利害關係如此之大，我們必須把事情做好。縱然花上十年時間，那又何妨。」

而美國總統特朗普的態度也一直是，沒有協議，就繼續對中國徵税，也能獲得很多資金。