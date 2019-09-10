王毅最新聲明　中美同時發力阿富汗外交新戰場

阿富汗局勢再次引發熱議，一方面美國突然宣布取消與「塔利班」和談。中國官方9月9日也公布第三次中國—阿富汗—巴基斯坦三方外長聯合聲明，引發關注。

中美同時聚焦阿富汗

美國總統特朗普（Donald Trump）9月9日表示，美國與激進組織「塔利班」代表的會談已經死亡。「我認為，談判死翹翹。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月9日接受採訪時稱，與「塔利班」的和平談判今天已經停止，因為他們沒有履行義務。「塔利班無法履行他們的一些承諾，而當此發生時，特朗普總統表明他不會同意達成協議。」

美國方面作出這一決定的原因是喀布爾9月初發生的恐襲，這次襲擊造成12人死亡，其中包括一名美國士兵。而「塔利班」聲稱打算繼續戰鬥，直到外國軍隊撤出阿富汗。同時，「塔利班」相信美國將重返談判桌。

與此同時，北京方面9月8日也舉行第三次中國—阿富汗—巴基斯坦三方外長對話。中國外長王毅提到以美國為首的外國駐軍應當「有序」並「負責任地」撤出阿富汗。中方認為，阿富汗局勢進入關鍵節點。外國駐軍應當有序、負責任地撤出，以保障阿局勢平穩過渡。

在三方聲明中提到阿富汗區域經濟合作，推進喀布爾至白沙瓦高速公路等阿巴聯通項目。簽署《中阿巴三方合作打擊恐怖主義的諒解備忘錄》，並形成首批落實項目清單。三方同意繼續聯合打擊「東伊運」勢力及其支持者和便利提供者，承諾加強打擊恐怖主義融資、招募和培訓等後勤能力方面的合作。

中國加強調解阿富汗

中方對美國與「塔利班」會談以及美軍從阿富汗撤軍的期望是什麼？

北京學者認為，中國和其他各國的願望一致，希望阿富汗的局勢能夠儘快走向穩定。從目前的情況來看，此次雙方在達成一致方面較之前有明顯的進展。不過問題的關鍵還在於簽署協議後，雙方會怎樣做？

俄羅斯外交部外交學院教授安德烈·沃洛金（Andre Volokin）指出，「阿富汗形勢已陷入僵局」。美國人想「昂着頭」離開阿富汗，但這不可能。美國感到缺乏俄羅斯和中國的支持，而正是美國對俄中的政策顯然「降低了俄羅斯和中國幫助美國人的興趣」。

安德烈·沃洛金稱，「美國人將被迫以某種方式參與談判進程。在這個談判過程中，包括外國駐軍假設撤出後會發生的情況，中國和俄羅斯的作用顯然越來越大。這是過去幾年世界權力再分配的表現之一。中國正在談論『有序』地撤離，因為沒有人希望撤離後可能出現真空。塔利班內部的極端分子可以填補這種真空。而中國非常關注確保新疆以及中亞鄰國的平靜。最後，中國需要巴基斯坦的國內穩定，伊姆蘭汗政府的穩定。」