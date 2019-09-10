國際原子能機構證實伊朗安裝新離心機

國際原子能機構9月9日證實，伊朗安裝新離心機，進一步違反伊朗核協議的限制。機構表示，所有已安裝的離心機已準備好進行測試，但截至9月7日至8日檢查期間，伊朗仍未開始測試。

國際原子能機構證實，伊朗安裝新離心機，但截至檢查期間亦未開始進行測試。（Reuters）

國際原子能機構發言人（International Atomic Energy Agency）表示，伊朗通知機構會改裝164部IR-2m和IR-4離心機。

機構檢查員亦證實，伊朗已安裝小量新型離心機，其中一名檢查員表示，見到30部IR-6離心機和3部IR-6系列型號的離心機，以及多部IR-4和IR-5離心機。

離心機透過快速旋轉，能夠從六氟化鈾氣體提煉鈾。被問到安裝新離心機是否代表提高伊朗提煉鈾的能力，國際原子能機構署理總幹事費魯塔（Cornel Feruta）指，提煉鈾並非簡易的事情，但亦提到機構的角色是報告事實，而非判斷行動帶來的後果。

伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪（Behruz Kamalvandi）9月6日表示，將重啟兩款可提鍊高質素鈾元素的離心機，即20部IR-4以及20部IR-6。根據核協議，伊朗只能運作最多5,060部舊款的IR-1離心機。