美撤回在俄最高級間諜　克里姆林宮否認情報員能接觸普京

美國媒體引述華府內部多名官員及直接知情人士指出，美國成功在2017年撤走一名潛伏俄羅斯政府內部、能接觸到該國總統普京的最高級間諜。 俄羅斯克裏姆林宮9月10日確認有關報道內容，指此人是美國中央情報局的「資產」，曾在總統行政機構工作，已在2016至2017年被解僱，而這位間諜亦沒有接觸到普京。

時任中情局長的蓬佩奧稱太多來自該名間諜的消息曝光。美國有關方面其後開始討論將此人撤走。（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）引述一名直接參與有關撤走人員的討論的官員，指有關決定是在2017年5月後做出。時任中情局長的蓬佩奧指出，太多來自該名情報人士的消息曝光了。美國情報機關一旦認為特定間諜有即時危險，撤走此人是特殊的補救措施。

導致他們提早進行相關導論的原因，是美國總統特朗普2017年5月對兩名訪美俄羅斯官員談及機密情報。他當時分享的資訊雖不涉及該名情報人員，但其做法是無視用於保護身在外地高級情報人員的情報分享規則。

中情局公共事務部否認有關消息。蓬佩奧已轉任國務卿，他發言人則拒絕回應。白宮方面指CNN的報道不準確，而且會威脅到他人性命。

有關情報人員的個人資料隨着愈多媒體發文而曝光。美國《紐約時報》及全國廣播公司在9日分別發布文章，進一步報道此人以及其工作。《紐約時報》甚至形容到此人在俄羅斯政府的地位、能在何種水平接觸到普京，以及其在協助美情報機構發現俄羅斯干預2016年大選所扮演的角色。全國廣播公司的文章則披露情報人員的住處以及有關其住所的詳情。