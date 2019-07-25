【通俄門】面對兩黨7小時壓力　米勒聽證會上表現不盡人意

通俄門特別檢察官米勒（Robert Mueller），在7月24日就其報告出席首場聽證會。超過7小時的聽證會中，米勒面對來自民主黨及共和黨議員的質詢，這是一個消耗大量精神及體力的聽證，米勒的表現多少令民主黨人失望。

發問者圍繞着報告章節發問，米勒回答中亦多次直接指示發問者看報告內容。（路透社）

米勒在7小時的聽證會上，回答最多的答案是：「對。」「沒錯。」「這是正確的。」「就如我在報告上所説的。」米勒在聽證會上，除個別問題外，大部分的回應均是如此簡短，不甚具體，缺乏意見。

犯答錯一次 回答與報告內容矛盾

這可能是因他被要求只能按着報告及5月份聲明的內容作答，不能添加其他猜測或意見，讓米勒在用詞上顯得非常謹慎。米勒不只一次在回答時因需特別思考，出現回答緩慢及口吃的情況，並多次回應指自己答案就如同報告所寫的一樣。

同時，米勒亦似乎無法即時掌握部分議員質詢的問題，需要議員重覆質問，甚至因而「答錯」。其中一幕是米勒在回答有關「共謀」（Collusion）及「陰謀」（Conspiracy）的字義時，錯誤把兩者混淆。當議員質問其為何報告中明確寫清兩者分別，米勒一度語塞，並最後回答：「我會跟隨報告所寫的。」

民主黨及共和黨供無所得

民主黨希望能在米勒的聽證會，掌握更多特朗普通俄或妨礙司法公正的證據。但在這次聽證會上，米勒回應基本如實地圍繞着他的400頁報告書，甚少提供額外的意見。

站在民主黨的角度，米勒大部分時間只有「對。」「沒錯。」的簡單答案，無助改變「未有就特朗普是否妨礙司法公正作出決定」的結論。

同時間，共和黨亦無法轉扭報告上針對特朗普「有妨礙司法公正嫌疑」的結論，米勒亦重申報告沒有為特朗普開脱。

但倘若聽證會最後得出的結論不過是重覆報告內容，共和黨可以重申如他們3月時所説的「沒有充足證據」。在雙方均無所得的情況下，民主黨或會陷入特朗普所指責的：「為無可能的彈劾浪費時間」。