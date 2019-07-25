【通俄門】米勒聽證會答辯內容七大重點

通俄門特別檢察官米勒（Robert Mueller），在7月24日就其報告出席首場聽證會。在長達7小時的聽證會中，大部分內容均圍繞其在3月發表逾400頁的報告內容。以下是聽證會上主要提問及米勒回應的主要內容重點。

俄羅斯的威脅仍在

米勒強調俄羅斯試圖影響美國的行動未有在2016年大選後停止下來：「他們在我們坐在這裏時，仍繼續影響美國。」米勒稱可以預期2020年大選他們或會做同樣的事，及其他國家可能參考俄羅斯的做法。

重申報告沒有為特朗普開脱

米勒的報告中概述了特朗普試圖幹預調查的事件，包括列舉他遭革職的原因可能與其正調查特朗普有關，但仍表示未有就特朗普是否妨礙司機公正作出決定。

被問道報告是否為特朗普罪名開脱，米勒予以否定。

米勒前往國會接受質詢，就3月提交的報告回應。（路透社）

迴避彈劾問題

共和黨質疑聽證會是為民主黨尋找彈劾特朗普的理由，並以此質詢米勒。但米勒在聽證會上一直迴避彈劾這個字眼，並以「我不會作出評論」回應。

承認總統下台後就可以控告

米勒5月時表示因根據司法部條文，不可控告一名在職總統。聽證會上米勒被問道「那是否代表若總統下台，就可以控告他妨礙司法公正？」米勒回應：「沒錯。」

這答案可被認為是米勒針對特朗普的指控，但同時亦可視為一般情況下的陳述。

解釋為何不傳召特朗普作證

米勒被問道為何調查期間不直接傳召特朗普作證，米勒表示因考慮若直接傳召會惹特朗普反抗，拖延調查，所以最後決定採用書面形式要求特朗普作答問題。米勒強調特朗普已為自己的回答宣誓，但承認書面回答沒有傳召作供般有效。

米勒的回應大部分內容主要重覆報告內容，並未有提供太多的額外訊息。（路透社）

指責特朗普鼓勵維基解密洩密

特朗普在2016年競選時因維基解密曾披露民主黨對手希拉里的電郵，一度表示「鼓勵洩密」。經調查發現這些郵件很可能經俄羅斯竊取，並提供給維基解密。米勒指責特朗普這種鼓勵行為非常不要得。

否定調查是在獵巫

米勒否定特朗普的獵巫論，同時否定調查團隊有政治偏見。米勒稱自己工作25年來不問政治背景，對於自己的團隊，米勒稱他只在乎個人能否快速、認真及有誠信地完成工作的能力。