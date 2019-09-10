英國牙尖嘴利議長白高漢將離任　誰會取而代之？

英國下議院議長白高漢（John Bercow）9月9日突然宣布，他將最遲在10月31日辭去議長一職，隨即成為政壇焦點。這位議會領袖以牙尖嘴利聞名，他經常在議事堂大喊「Order！」、叫議員冷靜的畫面最為人熟悉。他宣告辭職消息後，已經有多名議員表明有意角逐下任議長。

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議長一職將由下議院議員秘密投票選出，若然某候選人取得過半票數，他將成功當選，若然沒有人票數過半，則會去除票數最少的候選人及票數不超過5%的候選人，然後再投票，直至有人勝出為止。

按傳統，議長會由兩大政黨保守黨與工黨的人馬輪流出任，白高漢屬於保守黨，故此下任更有可能來自工黨，但《衛報》也指出，這個傳統在2000年時曾遭打破。

白高漢宣告辭職消息後，來自工黨的下議院副議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）、議員布賴恩特（Chris Bryant）和議員夏文（Harriet Harman）都表明有意接替白高漢的位置。其中霍伊爾在Twitter連發多個貼文，表明自己獨立、公正，希望能夠當選。

1. Now that there is a vacancy for the Office of Speaker of the House of Commons, I am happy to confirm that I will be standing as a candidate. — Lindsay Hoyle (@LindsayHoyle_MP) September 9, 2019

至於保守黨方面，副議長Eleanor Laing、議員貝林哈姆（Henry Bellingham）表示有興趣成為議長的候選人，其中貝林哈姆得到不少脱歐派的支持。