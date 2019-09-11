博爾頓被開除蓬佩奧笑了　美媒：沒人能挑戰他了

美國總統特朗普9月10日又用一條推文解僱了一名高官，這次是他的國安顧問博爾頓。美國務卿蓬佩奧稱，他並不意外。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和美財長姆努欽（Steven Mnuchin）9月10日在白宮的記者會上談到了博爾頓（John Bolton）被解僱一事。

事實上，博爾頓原本應該也要出席這場記者會的，但是因為被特朗普突然解僱，缺席了這次記者會。

在記者會上，在有記者提問博爾頓是「被炒」還是自己選擇辭職時，蓬佩奧表示「會把博爾頓離開的原因留給美國總統去談，但總統有權獲得他想要的員工」。「在任何時候，這（國安顧問）都是一個直接為美國總統工作的員工，總統應該擁有他信任和重視的人。總統完全有權做出這樣的決定。」

當被問及博爾頓被解僱是否出人意料時，蓬佩奧微笑着回答「我從未感到意外」。不僅如此，這位美國國務卿也欣然承認和博爾頓之間確實存在分歧。「很多時候，博爾頓和我存在分歧，這是肯定的，不過對於很多與我有交流的人來說都是如此。」

早在今年5月，CNN就曾爆料，美政府兩大「鷹派」人物博爾頓與蓬佩奧之間的緊張關係日益加劇。有消息人士稱，博爾頓在很多事情的處理方式上惹蓬佩奧不快，讓蓬佩奧覺得博爾頓是在越權。此外，博爾頓在一些十分關鍵的國際問題上，總是過於「直言不諱」。這讓外界產生了一種錯覺，即「博爾頓正扮演國務卿角色」。

甚至在提到博爾頓時，蓬佩奧經常會「翻白眼」。

在9月6日的報道中，CNN又提到，博爾頓所領導的美國國家安全委員會和其他政府部門的工作人員之間存在「嚴重脱節」，而博爾頓和蓬佩奧的關係已經「跌入谷底」。

彭博社報道稱，博爾頓的離開對蓬佩奧來說是一大利好消息，兩人經常發生衝突。蓬佩奧現在作為特朗普外交政策最親密顧問的角色已經無人能夠挑戰。

據悉，美國總統特朗普（Donald Trump）9月10日在社交網絡推特（Twitter）上說，他已將國安顧問博爾頓解職。

特朗普說，「我昨晚通知博爾頓白宮不再需要他的服務了。我跟本屆行政當局內的其他人一樣，堅決不同意他的很多建議......我請博爾頓辭職，他今天早晨向我遞交了辭呈。」

據美國媒體爆料，博爾頓和特朗普在包括朝鮮、伊朗已經塔利班問題上都存在嚴重分歧，特朗普最終要求博爾頓離職。