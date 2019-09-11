美中10月會：姆努欽談已達概念共識　胡錫進透露中國將有重大舉措

美中擬將在10月初華盛頓舉行代表級別貿易談判，輿論指出，這場會晤將決定雙方是達成協議還是分道揚鑣走向更強硬的極端，美中雙方喉舌均表態。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）9月9日對美國Fox News說，美中在如何執行協議的棘手問題上已達成「概念性共識」，隨着兩國貿易談判在未來幾周展開，美方希望與中國「達成一份好協議。」姆努欽還說：「我們已經取得了很大的進展，他們（中國）將來到這裏，我認為這是他們有誠意繼續談判的表現。」姆努欽進一步說：「如果我們能達成一份好協議，一份對我們有利的協議，我們就會簽字。」

美國政客（Politico）新聞網消息稱，姆努欽當天還在白宮對媒體指出，中國央行行長易綱將出席10月會晤，「貨幣與貨幣操控問題」將是雙方談判討論重點。

與中國政府有着良好關係人士、人民大學國際關係教授金燦榮9月9日亦對香港《南華早報》透露，要達成協議，美國必須讓步20%，而美國對中國最後20%的要求包括：徹底放棄「中國製造2025」產業政策規劃和一項將國有經濟在整體經濟中所佔比重從38%降至20%的計劃，以及貫徹實施執行檢查機制，讓美國得以深入調查中國各級政府的賬目。

中國《環球時報》總編輯胡錫進北京時間9月11日在推特（Twitter）上說：「基於我了解的情況，中國將啟動重要舉措緩解貿易戰負面影響。受益者將既包括中國企業，亦包括美國企業。」美國彭博社為跟進舉措細節採訪胡錫進，胡錫進只是說：「這是我知道的情況，絕對屬實。」

不過此前一天，彭博社消息稱，美國商務副部長麥肯尼（Ted McKinney）9月9日在美國農民聯盟（National Farmers Union）演講時讚揚華盛頓政府舉措同時，發表反華言論，警告農民中國熱衷貿易戰。胡錫進在推特上對彭博社的推送反駁道：「中國對於貿易戰和其他問題均表現得很克制。我倒是認為在當今美國政府裏，有很多熱心的種族歧視者、殖民主義者。這些人損害世界和平，給21世紀增添不安定因素。」胡錫進當天還提醒稱：「（貿易戰）緊張的一方是華盛頓。」