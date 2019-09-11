中國駐法大使：中美貿易戰下 歐洲應站在歷史正確一邊

中國駐法國大使盧沙野9月10日接受法媒採訪時表示，面對中美貿易緊張局勢，歐洲各國應該站在歷史的正確一邊，像中國一樣選擇捍衛多邊主義。

中美貿易戰對全球經濟造成了負面影響。（Reuters）

法新社9月10日報道，中國駐法大使盧沙野於法國當地時間9月10日接受採訪時被問道：「在中美貿易戰中，您認為歐洲國家應該如何自我定位？」

對此，盧沙野表示：「中國選擇支持多邊主義，美國則推行單邊主義：特朗普（Donald Trump）總統主張『美國優先』，我認為歐洲國家應該站在歷史的正確一邊，繼續捍衛多邊主義。美國政府認為它可以用關税來壓垮中國，但（貿易戰發生）一年之後，中國並沒有被壓垮。我們的經濟仍在繼續增長，增長率達到6.3％。相反，美國經濟卻面臨着種種困難。

盧沙野指出：「中國不會僅僅為了達成協議而進行談判，如果這項協議不符合中國的根本利益，那麼我們將拒絕簽署。」

盧沙野強調：「中美之間的貿易摩擦對歐洲國家產生了很大影響。2019年上半年，德國經濟出現了小幅下滑。這是一個信號。最近，德國總理默克爾（Angela Merkel）對中國進行了正式訪問，同行的還有德國一大批商界人士。我認為歐洲國家必須抓住中國提供的機會，與此同時，中國市場對世界其他地區的開放度也越來越高。」

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）9月9日表示，美國同中國和歐洲的貿易戰已經超過一年，「放眼全球，毫無疑問歐洲和中國的經濟出現了相當大放緩的迹象，但美國在經濟增長方面仍然是亮點」，「我們沒有看到貿易戰給美國經濟帶來任何影響」。

就近來美國媒體和經濟學家擔憂貿易戰將導致美國經濟陷入衰退，姆努欽稱，「我無論從任何方面都看不到經濟衰退」。

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）9月8日聲稱，中國承受了美國加徵關税的全部負擔。

《紐約時報》9月10日稱，姆努欽等人的言論與特朗普的說法吻合，但與大量日益悲觀的經濟數據和行業調查相矛盾。

法新社9月10日稱，美國官方發佈的就業數據顯示，主要行業的僱主放慢了招工步伐，經濟學家認為這是美國經濟正在降温的另一個迹象。

美國潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）首席經濟師謝潑德森 （Ian Shepherdson）9月9日的推文稱，姆努欽「不誠實地」描述關税對美國的影響，「可以說，要麼他很愚蠢，要麼因為對權力的熱衷而缺乏獨立性，我認為兩者都有。」

在近期訪問中國期間，德國總理默克爾於北京時間9月6日表示，中國與美國的貿易問題影響到全世界，她希望這些問題能夠很快得到解決。德國對中國投資持開放態度，歡迎所有中國企業投資該國。