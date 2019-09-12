特朗普批評博爾頓「犯下不少大錯」

美國國家安全顧問博爾頓9月10日被解除職務後，總統特朗普11日公開批評對方，指他因為「犯下不少大錯」而要下台，又形容他難以與其他白宮官員相處。

特朗普認為前國家安全顧問博爾頓在朝鮮及委內瑞拉等問題犯下大錯，導致換來被辭退的下場。（Reuters）

特朗普（Donald Trump）表示，自己與博爾頓相處不錯，但他在工作上犯下一些重要錯誤，當中包括在朝鮮問題上提出「利比亞模式」，導致美朝對話一度遇到錯折。

特朗普形容博爾頓作風硬朗，認為他希望可以辦到事，但不需要比自己強硬，亦正因為他的鷹派立場令美國派兵伊拉克戰事。另外博爾頓對委內瑞拉的政策亦惹來白宮不滿。

彭博社的報道指，博爾頓下台前一日，特朗普被指曾經與官員討論放寬對伊朗制裁，作為在聯合國大會促使與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面的誘因，但遭到博爾頓的強烈反對。再加上兩人就是否會阿富汗塔利班代表會面出現分歧，亦成為他離職的催命符。

特朗普強調自己與博爾頓關係良好，但不肯定雙方是否「和平分手」，他又指對方難以與其他官員相處，因此認為這是一個重大問題。至於繼任人問題，特朗普稱有5名人士非常有興趣角逐空缺，惟他沒有透露這些人的身份。