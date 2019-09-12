日本內閣湧現十三新面孔　安倍欲排除阻力加速修憲

日本新一輪內閣改組正式完成並對外公布，本次改組有17個職位換人，首次入閣的有13人，堪稱「大換血」。日本首相安倍晉三或希望借本次內閣大改組，實現多年以來的修憲夙願。

日本首相安倍晉三一直極力主張修改憲法。（VCG）

日本富士電視台9月12日報道，安倍政府第四次內閣改組於當地時間9月11日完成，安倍在記者會上說：「勇敢地向創造令和時代的新國家發起挑戰，本次內閣更具穩定性和挑戰性。」

針對修改憲法，安倍表示：「下決心一定實現。」他還說，希望在新體制下強有力推進針對修憲的討論。安倍此番言論對日本國會中的在野黨參與修憲展現出期待。

日媒指出，安倍第四次改組內閣，引進多名首相府心腹，這是有意集合與他同一想法的人實現修憲。他們是前自民黨總務會長加藤勝信（63歲），此次入閣擔任厚生勞動大臣；代理幹事長萩生田光一（56歲） 出任文部科學大臣，首相助理江藤拓（59歲）出任農林水產大臣。

新加坡《聯合早報》9月12日也指出，安倍改組內閣，以「挑戰和創新」作為組閣方針，引進十三名新面孔推動改革與尋求突破。到2019年11月，安倍將是日本在位最久的首相，他要追求的是「穩定執政」。

一些分析人士也指出，安倍此次安插不少「心腹」，目的是要與志同道合者推動修憲，推翻日本戰後制定的和平憲法。

不過，日本共同社認為，雖然安倍借內閣改組，有意舉全黨之力推動憲法修改，力爭加快討論以實現「2020年施行修改後憲法」的目標。但聯合執政的公明黨方面對修改憲法第九條依然態度謹慎，自民黨內也存在異議。

此前的參院選舉中，對在安倍執政期間修憲態度積極的「修憲勢力」未達到由國會提議修憲所需的參院三分之二議席（164席）。因此，安倍實現修憲的難度依然較高。