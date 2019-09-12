習莫會晤前　中印士兵被曝在邊境發生長時間對峙

在中印領導人即將舉行第二次非正式會晤前夕，兩國士兵在邊境再發生衝突，衝突持續了一天。

《印度時報》9月12日報道稱，印度和中國的邊境緊張局勢再度爆發，兩國軍隊在拉達克地區爆發了長時間的對峙。

消息人士說，這次中印士兵的對峙發生在班公湖北岸，該湖的三分之二被中國控制，因為它從西藏延伸至拉達克。這次對峙在11日天一亮就開始了。

一名消息人士說，印度士兵正在巡邏，突然被中國的士兵攔住，他們反對印度士兵出現在該地區。這導致了兩邊的士兵發生衝突，雙方都向該地區派遣了增援部隊。這次對峙一直持續到了當天晚上。

報道還稱，印度一名軍官說，這樣的事故經常發生，因為雙方對邊境實際控制線的位置的理解不一樣，事故通常是通過會晤解決。

印度News 18網站9月12日報道稱，一名軍方的消息人士說，中印代表舉行會晤之後，這次事故降温，隨後徹底結束。

《今日印度》網站則報道稱，這次對峙發生在中印領導人會晤的一個月前。

報道稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）和中國國家主席習近平將於10月10日至12日在印度會晤。中印邊境實際控制線的穩定以及貿易問題有可能是這次會晤討論的重點。

《印度教徒報》9月1日就報道稱，知情的消息人士透露，印度總理莫迪將於10月11日至13日在印度歷史性的濱海城市馬瑪拉普蘭（Mamallapuram）招待中國國家主席習近平。報道稱，這是莫迪和習近平的第二次非正式會晤。