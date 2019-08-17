聯合國安理會商克什米爾局勢　中印巴三方表態

聯合國安全理事會8月16日上午舉行非正式閉門會議，磋商克什米爾局勢。印度常駐聯合國代表阿克巴爾丁指出，該國仍致力確保克什米爾局勢保持安定與和平。巴基斯坦駐聯合國代表洛迪也表示，巴方隨時準備和平解決印控克什米爾問題。

聯合國安全理事會8月16日上午舉行非正式閉門會議，磋商克什米爾局勢。（Reuters）

阿克巴爾丁（Syed Akbaruddin）稱，取消印控克什米爾自治權完全是印度的內部事務，這些事務不會受到外部影響。

洛迪（Maleeha Lodhi）則表示，這是安理會50多年來首次召開會議討論克什米爾問題，此舉證明該問題具國際爭議。

中國常駐聯合國代表張軍指，安理會成員對當前克什米爾局勢表示嚴重關切，希望有關方面保持克制，避免採取使局勢進一步升級的單方面行動，呼籲雙方通過對話妥善解決問題。

張軍表示，印方的舉措還挑戰了中國的主權權益，有違雙方關於維護兩國邊境地區和平安寧的協議，中方對此嚴重關切。他強調，印方舉措對中方不產生任何效力，更不會改變中方對相關領土行使主權的事實和進行有效管轄的現狀。

印巴多年來就喀什米爾存在主權爭議。印度8月5日宣布，取消查謨-克什米爾地區的特殊自治地位。事件觸發巴方強烈不滿，批評印度單方面改變現狀，兩國關係轉趨緊張。