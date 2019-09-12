普渡製藥被控助長濫用鴉片類藥物　與逾半提告者和解賠120億美元

美國有數十間藥物相關公司先後遭控告助長民眾濫用鴉片類藥物，導致他們藥物成癮，其中一間公司、出產處方止痛藥「奧施康定」的普渡製藥面臨逾2000宗有關訴訟。該公司9月11日與逾半提告者達成臨時和解協議，料賠償金額達120億美元（約936億港元）。

《紐約時報》（New York Times）引述多份報告指出，普渡製藥（Purdue Pharma）將賠償100億至120億美元，控制該公司的薩克勒（Sackler）家族要承擔約30億美元，並放棄公司擁有權。《華盛頓郵報》指出，普渡製藥將申請破產。

有關交易涉及逾半提告者，但不包括馬薩諸塞州、康涅狄格州及新澤西州等幾個大州份；亦有提告者明言拒絕和解，將繼續法律訴訟。

馬薩諸塞州總檢察長希利（Maura Healey）指出，普渡製藥需負上真正責任，公司及管理層要為他們造成的傷害道歉，該州會繼續為此而戰。

普渡製藥9月11日聲明指出，將繼續與所有提告者溝通，希望達成全面和解方案。

普渡製藥生產鴉片類止痛藥（opioid painkiller）「奧施康定」（OxyContin）。外界指摘這些藥廠為推銷產品，導致近年大量民眾藥物成癮。

奧克拉荷馬州法官8月27日作出一項標誌性的裁決，裁定強生（Johnson & Johnson）因助長民眾濫用鴉片類藥物，判其罰款5.72億美元，成為當地首間在同類案件中被判罰的藥廠。