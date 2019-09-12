東南亞連日煙霧瀰漫　馬來西亞印尼互相指責

印尼連日山林大火，引起的煙霧不但影響東南亞鄰近國家，更成為印尼與馬來西亞之間罵戰的源頭。其中前者否認煙霧不是由當地引起，但遭吉隆坡方面駁斥，批評雅加達政府沒看氣候數據。

馬來西亞煙霧：馬來西亞吉隆坡的著名景點吉隆坡塔被煙霧籠罩。（Reuters）

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印尼環境部長努爾巴亞（Siti Nurbaya Bakar）9月11日表示，印尼政府已經盡力解決問題，稱並非所有煙霧都是來自當地，又指影響馬來西亞的煙霧可能源於沙撈越（Sarawak）。她認為馬來西亞政府應該客觀地解釋情況。

不過馬來西亞能源科藝環境部長楊美盈同日在Facebook反駁印尼的指控，稱用數據講解一切。她引用位於新加坡的東盟專門氣象中心（ASEAN Specialized Metrological Center，ASMC）10日數字顯示，印尼加里曼丹（Kalimantan）和蘇門答臘（Sumatera）分別錄得474及387個可能發生火災的熱點，反而馬來西亞只有7個。

她又反擊努爾巴亞指沙撈越產生煙霧的說法，指由ASMC的風向圖而言，有關指控根本不合邏輯，她表示印尼方面不應充耳不聞。

楊美盈12日出席一個活動時再次提及此事，認為努爾巴亞可能沒有瀏覽ASMC網站提供、獲東盟認可的數據。她亦指最新的數據顯示加里曼丹的熱點已經由原本的400多個增至1188個，蘇門答臘亦有431個。

另外她透露總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）會致信印尼總統佐科維多多（Joko Widodo），要求對方關注煙霧問題。馬哈蒂爾11日在內閣會議上討論應對方案，當被問到印尼指控馬來西亞有份火燒植被而產生煙霧時，拒絕正面回應，只稱這是努爾巴亞的意見。

馬來西亞環境部11日下令全國暫時禁止在戶外地方產生明火，直到西南季候風的影響完結為止。楊美盈亦表示，沙撈越已經準備人工降雨行動，只要雲層情況許可，最快可以在12日種雲造雨。

東盟專門氣象中心（ASMC）9月11日發布的最新區內煙霧情況圖，見到印尼蘇門答臘及加里曼丹地區都是「一片紅」，象徵當地有多個正在發生火災的「熱點」。（東盟專門氣象中心網站截圖）

（綜合報道）