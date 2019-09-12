電子煙被質疑與肺病有關　點解美國有事歐洲無事？

美國近期出現多宗懷疑與吸食電子煙有關的肺病個案，部分甚至致命。特朗普政府9月11日宣布，計劃全面禁止銷售有味電子煙，預防青少年上癮。事實上，歐洲也有不少人吸食電子煙，惟當地研究機構卻指出，暫時未有證據表明有味電子煙致病，究竟問題出在哪裏？

美國疾病控制和預防中心（CDC）表示，目前有450宗懷疑因為吸食電子煙導致呼吸系統患病的個案，當中很多與利用有關裝置吸食大麻有關；另外死亡個案已增至6宗。衛生與公眾服務部長阿扎（Alex Azar）指出，當局正制定「指導文件」，研究取締全部有味電子煙。

弔詭的是，歐洲呼吸學會（European Respiratory Society）科學關係主任瓦爾達瓦斯（Constantine Vardavas）卻指出，歐洲似乎未有相關病例。

歐洲國家跟進調查

但目前未能知道是歐洲沒有類似情況，還是未發現，這是因為歐洲各國並未對此有完善監測制度。法國衛生部表示，正展開調查，研究是否有類似美國的案例。

葡萄牙肺病學會9月11日的聲明就指出，鑑於電子煙廣泛供應，不排除會有危害情況出現，並強調當局不推薦使用電子煙。

英國衞生防護局控煙主管多克雷爾（Martin Dockrell）就提出另一個原因：美國電子煙的安全監管制度不像英國等歐洲國家，對電子煙的成分等採取嚴格規限，他認為美國對電子煙的安全監管並不足。