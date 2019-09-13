文在寅將出席聯合國大會　晤特朗普商朝鮮問題

韓國青瓦台發言人高旼廷9月13日表示，總統文在寅9月22日至26日將前往美國紐約出席聯合國大會，期間將與美國總統特朗普會面。

美國總統特朗普6月訪問首爾，與韓國總統文在寅會面。（Getty Images）

青瓦台表示，兩國目前仍就具體會面日期進行磋商。預計二人將討論朝鮮問題。高旼廷拒絕透露確實會面議程，但提到從最近美朝雙方的發言來看，可以謹慎地預測巨輪似乎逐漸滾動，邁向朝鮮半島和平，強調文在寅政府推進半島和平進程和完全無核化的立場不變。

外界亦猜測，二人將討論多項敏感議題，包括日韓貿易糾紛以及駐韓美軍軍費。華府官員對韓國取消與日本的軍事情報協定表達關注，冀維持美日韓在東亞的安全合作。特朗普亦要求首爾承擔更多駐韓美軍軍費。

文在寅將於9月24日發表講話，另外亦會與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）和多國領袖分別舉行雙邊會談。被問到會否與日本首相安倍晉三會面，青瓦台指未有相關決定。

朝鮮中央通訊社9日引述朝鮮副外相崔善姬表示，平壤願意在9月下旬恢復核談判。特朗普12日也指，願意於年內與朝鮮領袖金正恩再會面。有分析員認為，屬鷹派的美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）離職後，將有肋美朝重啟核談判。