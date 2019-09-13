美國民主黨初選參選人聚焦醫保　抨擊特朗普對華貿易戰「無策略」

美國民主黨總統初選參選人9月12日展開第三場電視辯論。10位參選人就醫保問題、槍械管控、氣候變化、經濟問題進行辯論，其中醫保成為最熱門的議題，也少不了有多名參選人抨擊特朗普在中美貿易戰之中，毫無策略可言。

美國有線新聞網絡（CNN）9月初的調查顯示，支持民主黨或傾向支持民主黨的選民認為醫保是影響他們投票的首要議題，當中59%的受訪者表示醫保問題「極其重要」，另有31%的受訪者則形容「非常重要」。至於在共和黨支持者或傾向支持共和黨的選民中，醫保的重要性則位於經濟、移民以及槍械政策之後。

民主黨參選人12日在醫保問題上進行激辯，前副總統拜登（Joe Biden）支持奧巴馬醫保政策，並指將保障每個美國公民擁有負擔得起的醫保。參議員沃倫（Elizabeth Warren）及桑德斯（Bernie Sanders）則支持全民醫保（Medicare for All）方案。

民主黨總統初選第三場電視辯論。（Reuters）

辯論會上的另一熱門議題，也包括中美貿易戰。10位民主黨參選人都抨擊特朗普，部分人形容特朗普在貿易戰中無策略和計劃可言。桑德斯及加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）等參選人批評特朗普喜歡利用Twitter發布貿易政策。明尼蘇達州聯邦參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）則指特朗普把美國的農民和工人，當作他旗下破產賭場中的撲克籌碼般對待。

桑德斯與沃倫認為，美國的貿易政策多年來對工人造成損害。美國媒體CNBC指，該說法與特朗普的理念有相同之處。

沃倫表示，美國的貿易政策只適用於大型跨國企業，而非適用於其他人；桑德斯形容美國的貿易政策是「災難」，又稱非常不認同拜登，強調反對《北美自由貿易協議》（NAFTA）。拜登則表示，勞工組織和環保主義者都需要在貿易政策中發揮更大的作用，並認為美國和中國需要確定世界貿易關係，否則中國將制定規則。