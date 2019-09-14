Facebook擬推加密貨幣Libra　法德質疑影響金融穩定

法國和德國9月13日表示，美國科技巨擘Facebook計劃推出的加密貨幣Libra對金融業構成風險，或拒絕批准進入歐洲市場，但提到支持發展替代的公共加密貨幣。

歐元區財長於芬蘭赫爾辛基舉行會議，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）和德國財長朔爾茨（Olaf Scholz）會後發表聯合聲明，形容虛擬貨幣對消費者、金融穩定和甚至歐洲國家的貨幣主權構成風險。他們認為，Libra計劃未能讓人信服將妥當解決有關問題。

歐元區官員表示，如果Libra尋求獲准在歐洲營運，歐元區19國會齊心協力，設法實施嚴格的監管措施。他們亦考慮對目前基本上未受監管的虛擬貨幣，制定一系列規範。

擁有28個成員、位於瑞士負責管理Libra的Libra協會（Libra Association）表示，歡迎提出意見。協會政策與溝通主管狄斯派特（Dante Disparte）表示，協會成員致力於與監管當局合作，以達成實施安全、透明和面向消費者的Libra計劃。

歐洲中央銀行（European Central Bank）表示，已在研究推出公共數碼貨幣的長期計劃，可能讓Libra等加密貨幣計劃形同多餘。