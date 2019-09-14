亞馬遜森林火災涉過度開發　美國巴西續促區內商業發展

美國國務卿蓬佩奧與巴西外長阿勞若9月13日在華盛頓會面，兩人同意促進私營企業在亞馬遜地區發展。兩國亦承諾由私人公司帶頭建立一個價值1億美元的生物多樣性保護基金。

巴西主張開發亞馬遜森林才是保護它的方法，跟不國家出現分歧，甚至因此隔空爭執。巴西此時與美國聯手提倡引進私人企業到森林內偏遠地區進行發展，或會引起一些國家不滿。圖為歐洲太空局提供的衛星圖像，它顯示2019年7月下旬至2019年8月上半月亞馬遜森林火災造成的一氧化碳污染水平。（AP）

阿勞若（Ernesto Araujo）在會面開始時表示，讓雨林開放進行經濟發展，是唯一能保護它的方法。蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，生物多樣性保護基金能夠支持企業進入亞馬遜偏遠地區。

亞馬遜雨林今年來已發生逾8萬宗火災，不止威脅住在當地的原居民與動物，亦影響這個對全球環境至關重要的生態系統。巴西政府的政策被指放任牧牛農戶以放火形式開墾土地，導致火災，2018年10月上任的巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）備受批評。他8月21日指控是非政府組織為打擊政府而放火燒毀雨林，但未有提出實質證據。

巴西被指應對火災不力，挪威和德國先後在8月15及10日宣布暫停撥款到支持保護雨林工作的「亞馬遜基金」（Amazon Aid Foundation）。巴西亞馬遜法定地區各州州長與德國、挪威和英國駐巴西大使在13日開會後決定，未來幾天將宣布恢復對「亞馬遜基金」撥款。